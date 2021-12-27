賀錦麗曝「民主制度」是美最大國安威脅　阿富汗撤軍決定甩鍋川普

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國副總統賀錦麗日前受訪時表示，美國面臨最大的國家安全威脅就是民主制度，尤其獨裁政權正在接管世界，民主在海內外都受到威脅，美國有必要為了其完整性而戰。同時，她也提到自阿富汗撤軍的決定，是拜登政府履行前總統川普和塔利班簽下的協議。

根據《紐約郵報》報導，賀錦麗（Kamala Harris）26日接受CBS政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時，被主持人布蕊南（Margaret Brennan）問到，美國面臨最大的國家安全威脅是什麼時表示，「坦白地說，其中之一就是我們的民主。」

“This is literally about our standing in the world - it’s about the integrity of our democracy” -@VP pic.twitter.com/of4S0eHWLm — Herbie Ziskend (@HerbieZiskend46) December 26, 2021

賀錦麗指出，在外交政策專家的心中，2021年和2000年大不相同，「我們正在進入一個對我們國家構成多種威脅的新時代，包含獨裁統治的威脅以及它在世界各地的影響力。」她強調，美國有必要為了民主的完整性而戰。

賀錦麗同時替美軍自阿富汗全面撤離的決定辯護，她完全支持這項結束20年阿富汗戰爭的決定，「我認為這是很重要的，必須要記得是川普政府和塔利班達成了協議，而且沒有邀請阿富汗政府參與，而作為協議的一部分，我們必須在2021年5月前撤軍。」

她表示，根據美國和塔利班之間的協議，拜登政府必須承擔這個責任，否則就必須冒險繼續這場美國最長的戰爭。

前總統川普在2020年2月29日與塔利班在杜哈（Doha）簽署協議，承諾在2021年5月1日前撤離美軍和北大西洋公約組織部隊，以換取塔利班的安全保證。其中條件包括，塔利班承諾將與阿富汗政府在喀布爾舉行和平談判；不攻擊美國或相關利益；也不替蓋達組織（Al-Qaeda）等團體撐腰來對付美國。

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