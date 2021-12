賀錦麗曝「民主制度」是美最大國安威脅　阿富汗撤軍決定甩鍋川普

▲美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國副總統賀錦麗日前受訪時表示,美國面臨最大的國家安全威脅就是民主制度,尤其獨裁政權正在接管世界,民主在海內外都受到威脅,美國有必要為了其完整性而戰。同時,她也提到自阿富汗撤軍的決定,是拜登政府履行前總統川普和塔利班簽下的協議。

根據《紐約郵報》報導,賀錦麗(Kamala Harris)26日接受CBS政論節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時,被主持人布蕊南(Margaret Brennan)問到,美國面臨最大的國家安全威脅是什麼時表示,「坦白地說,其中之一就是我們的民主。」

“This is literally about our standing in the world - it’s about the integrity of our democracy” -@VP pic.twitter.com/of4S0eHWLm