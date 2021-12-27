笨匪搶走銀行4千塊！落跑還不忘存入ATM　下秒落網警傻眼：忙什麼

▲美國一名男子在搶銀行後，居然將現金存入ATM，讓警方輕鬆地就將其拿下。（組圖／取自德拉瓦警察官網、免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

美國44歲男子威廉（McRoberts Williams）11日在德拉瓦州搶劫銀行後，居然在逃亡時，走到銀行外的ATM機，將剛搶來的150美元（約新台幣4000元）全數存入銀行戶口，結果錯過了逃走的黃金時機，在不遠處的商場被警方拘捕。

當地警方發布聲明指出，這起搶劫案發生在12月11日上午11點20分左右，當時威廉走入位於威明頓的富國銀行（Wells Fargo），拿出一張寫著「搶劫！給我150美元」的紙條，要求櫃檯的女銀行職員將錢交給他。

銀行職員將一筆金額不詳的現金交給威廉後，他就徒步離開了銀行。沒想到，威廉打劫之後並沒有立刻逃走，反而是走到銀行外的ATM機，將搶來的錢全數存入自己的銀行戶口，然後再緩慢離開。威廉的這個舉動，延緩了他逃離的時間，也讓他沒走多遠就被警方攔下。

原來，威廉一出銀行大門，職員就機警地按下了緊急求救按鈕，因此警方非常迅速地就來到了現場，並在附近的商場見到威廉的身影，立刻將其拘捕。警方稱，威廉將被控以二級搶劫罪，目前正以6000美元（約新台幣16.6萬元）的現金保釋在押。

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