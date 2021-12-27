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出門前Google約會男名字　她見「關鍵字」嚇壞秒封鎖：逃過一劫

▲▼美國女網友Google約會男名字後嚇壞。（圖／翻攝Instagram@shainacardwell）

▲女網友謝娜出門前Google搜尋約會對象的名字，卻被嚇壞了。（圖／翻攝Instagram@shainacardwell）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州網友謝娜（Shaina Kay Cardwell）透過交友軟體Hinge認識一名男子，正要出門約會前，心血來潮在Google上搜尋對方的名字，竟發現此人曾因「重度綁架」罪名被逮捕，嚇得立刻取消約會。她也將這段經歷分享至TikTok，引發熱烈迴響。

謝娜稍後在另一段影片中表示，「我告訴他，我還沒準備好開始約會，然後就在所有社交媒體上封鎖他了。」有人指出，指控和定罪不同，如果對方確實有罪的話，現在應該在坐牢，希望女方給予第二次機會，但她對此表示，「這是我聽過最荒謬的事情，我不會這麼做的。」

▲▼美國女網友Google約會男名字後嚇壞。（圖／翻攝Instagram@shainacardwell）

▲謝娜分享這段故事後，竟釣出一票曾有相似經驗的網友。（圖／翻攝Instagram@shainacardwell）

謝娜分享這段故事後，竟釣出一票曾有相似經驗的人，「我朋友約會後才Google對方名字，結果發現他因殺死前女友的吉娃娃，還把狗狗遺體當成武器毆打前女友，而被指控攻擊。」一名女子表示，她搜尋後才發現，約會對象曾因毆打快遞司機被捕，另一人透露，她在Google上發現配對對象被指控性侵，「我一看到這個，立刻就封鎖他了。」

其他人紛紛驚呼，原來與網友見面之前，背景調查是如此重要的事情。也有人直言，「這就是我不玩交友軟體的原因。」

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