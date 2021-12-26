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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林為洲表態支持大新竹合併升格　「但總要有本計畫書吧！」

▲▼國民黨民主守夜活動,林為洲 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委林為洲 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨力催《地方制度法》修法，但遭國民黨質疑「因人設事」，對此，國民黨立委林為洲表示，自己支持竹竹合併升格，但這是大新竹40年的大事，總要有本計劃書吧，「計劃書在哪裏？給聞香一下吧！」

對於新竹縣市合併升格，林為洲表示，目前還有許多問題待解決，合署辦公廳舍在哪裏？要不要重建改建？公務員額多多少？每年會增加多少支出？門排整編花多少預算？戶政資料整編又要多少經費，「計劃書又在哪裏？給聞香一下吧！支持合併升格，反對倉促立法，反對因人設事。」

對於在野黨批評，民進黨發言人劉康彥指出，藍營的說法，反而證實國民黨是「因人卡市」，國民黨竟然為了卡住特定候選人，而漠視大新竹民意對於新竹合併升格的期盼，也證明國民黨從未將市民的需求與城市的發展放在第一位，反而將政黨選舉利益置於優先，令人遺憾。

劉康彥表示，面對全球競爭，為了台灣長遠的經貿布局，新竹縣市的合併、升格，能提升地方政府的效能，強化台灣關鍵科技產業的發展。

劉康彥指出，台灣是民主國家，地方首長更是民選產生，國民黨倒果為因，把林智堅市長作為反對縣市合併升格的理由不僅荒謬更是無理，「何以國民黨對於同樣合併後擁有參選資格的新竹縣長楊文科如此看不起，難道楊文科當初支持縣市合併的立場也是為了一己之私嗎？」

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