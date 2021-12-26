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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批林智堅吃乾抹淨　孫大千：大新竹的選民會用選票懲「堅」除惡

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨力催《地方制度法》修法，但遭國民黨質疑「因人設事」，對此，前國民黨立委孫大千表示，新竹市長林智堅對於新竹市合併有四個鬼邏輯，「歷史一定會記住這種貨色，相信大新竹的選民也會在未來用選票懲『堅』除惡，不會姑息養『堅』。」

孫大千指出，林智堅簡直就是「吃乾抹淨加外帶」，「歷史一定會記住這種貨色，相信大新竹的選民也會在未來用選票懲『堅』除惡，不會姑息養『堅』。」

孫大千表示，林智堅面對新竹縣市合併有四個鬼邏輯：第一、偏偏要等到無法連任時，才忽然有將近六成市民縣民期待合併升格，「所以過去幾年中市民縣民都沒有期待嗎？」

第二、強調「沒有非要選不可」，牽拖要由人民來選擇。其實，選不選就是一句話，為什麼還要搞萬民擁戴的戲碼？

第三、竹竹合併升格是基於國家產業發展需要，那麼在合併前的竹科是如何發展成今日的傲人成就？所以，拜登只要搞幾個合併升格，美國就會發展出半導體產業了嗎？

第四、竹竹合併升格可以改善城市治理效率。所以，林智堅在過去擔任新竹市長7年多的時間，治理新竹市都沒有效率嗎？

對於在野黨批評，民進黨發言人劉康彥指出，藍營的說法，反而證實國民黨是「因人卡市」，國民黨竟然為了卡住特定候選人，而漠視大新竹民意對於新竹合併升格的期盼，也證明國民黨從未將市民的需求與城市的發展放在第一位，反而將政黨選舉利益置於優先，令人遺憾。

劉康彥表示，面對全球競爭，為了台灣長遠的經貿布局，新竹縣市的合併、升格，能提升地方政府的效能，強化台灣關鍵科技產業的發展。

劉康彥指出，台灣是民主國家，地方首長更是民選產生，國民黨倒果為因，把林智堅市長作為反對縣市合併升格的理由不僅荒謬更是無理，「何以國民黨對於同樣合併後擁有參選資格的新竹縣長楊文科如此看不起，難道楊文科當初支持縣市合併的立場也是為了一己之私嗎？」

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