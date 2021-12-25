　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團雲系「排排站」　強冷空氣猛往南衝！今越晚越冷雙北剩10度

▲強冷空氣持續南下。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲強冷空氣持續南下。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日起冷氣團逐漸南下影響，從衛星雲圖上可以發現，有一排排整齊、看起來薄博的雲系快速往南移動，象徵冷空氣目前推進的進度，並具有一定威力，今日越晚越冷，明後兩天是冷空氣最強的時段，平地最低溫約12度，雙北甚至可能出現10度以下低溫。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，強烈冷空氣正傾瀉而下，從衛星影像可以清楚看到，有一排排整齊、看起來薄薄的雲系快速往南移動，這就是「冷空氣經過相對溫暖的海面產生的雲階」，也象徵冷空氣目前推進的進度，並具有一定威力。今天晚上開始溫度進一步下降，到了明天會非常寒冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今天越晚越寒冷。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預報員劉宇其表示，今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫明顯下降，其他各地氣溫也是逐步降低，全台都是越晚越冷，這波冷空氣最強的時段為明後兩天，北台灣12度、中南部12到14度，空曠地區可能只有10度。

明後兩天華南雲雨區東移，各地天氣不穩定，雲量也多，北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，由於降雨影響，因此即使是白天感受也偏冷，冷空氣將影響到下周二，白天就會明顯回暖。

▲▼氣象局發布低溫特報，今(25日)晚至明(26)日臺北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報，今(25日)晚至明(26)日臺北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。（圖／氣象局）

►國際牌IH電磁爐、麵包機打折了！

ET快訊
房仲業成「新鮮人、換跑道」工作優選？　吸引重點曝光
遭彈頭開轟「我已經想電你」！　徐乃麟回應了
她逛全聯被「一排神秘標籤」困住！　網羨慕爆
蔡英文籲寒暑假「不要放那麼長」被罵翻　總統府回應了
Yumi閨蜜又來了！　嗆李靚蕾「對號入座」：讓懦夫付出代價
快訊／王力宏今隔離滿7天出關？　經紀公司回應了
強烈冷空氣傾瀉而下！　越晚越冷「探10度以下」
阿嬌揭前夫真面目！　賴弘國「1不尊重動作」大踩底線

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

房仲業成「新鮮人、換跑道」工作優選？　保證月薪成吸引重點

她下班累爆「只想吃炸雞」！下秒被夫嗑光...原地爆炸：力宏敢啦

遊客衝合歡山失望了！盼「聖誕雪」只下2分鐘冰霰　氣象局這樣說

冷氣團雲系「排排站」　強冷空氣猛往南衝！今越晚越冷雙北剩10度

逛全聯「刷一排神秘標籤」　她困住了！5千人羨慕：不買對不起自己

創新高！第3劑「單日接種破萬 」　莫德納最多人選、高端也有226人

長榮「2機場飛上海航班」明起到2月暫停載客！浦東－桃園班次延誤

今境外「17人突破性感染」！她打3劑BNT也中鏢

中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性「110密切接觸者解隔」

聖誕節台鐵列車又故障！環島莒光號「送電異常」延遲到站

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

7奴才樓梯下高舉手機鬼吼鬼叫　「柴柴軍團」傻眼：爸媽都瘋了？

哈林送禮物「誰認識哈寶寶？」　Lulu秒回：不知道…徐佳瑩「High跳經典曲」

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

房仲業成「新鮮人、換跑道」工作優選？　保證月薪成吸引重點

她下班累爆「只想吃炸雞」！下秒被夫嗑光...原地爆炸：力宏敢啦

遊客衝合歡山失望了！盼「聖誕雪」只下2分鐘冰霰　氣象局這樣說

冷氣團雲系「排排站」　強冷空氣猛往南衝！今越晚越冷雙北剩10度

逛全聯「刷一排神秘標籤」　她困住了！5千人羨慕：不買對不起自己

創新高！第3劑「單日接種破萬 」　莫德納最多人選、高端也有226人

長榮「2機場飛上海航班」明起到2月暫停載客！浦東－桃園班次延誤

今境外「17人突破性感染」！她打3劑BNT也中鏢

中研院結案！擴大匡列483人檢驗全陰性「110密切接觸者解隔」

聖誕節台鐵列車又故障！環島莒光號「送電異常」延遲到站

父母救星！集集鎮公托家園修繕完工　新手爸爸鎮長也受惠

元坤盃大專七人制橄欖球耶誕開戰　台體2連勝穩進4強

少年遭逼吞狗屎電擊凌虐！3腳趾截肢不算重傷害　被害補助落空

對於上海浦東機場最新消殺規定　華航將儘量照常提供載客服務

遭罵一己之私！高虹安、鄭正鈐怒與柯建銘爭論　蔡英文見狀尷尬

19歲妹地鐵站摔倒頭破血流　遇恐怖渣男！假好心攙扶脫褲性侵

穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖

一蘭仍要等2小時！盤點台中5家年底新開幕餐廳　站著吃烤肉營業前就排隊

手扶梯吃人！「雙腳遭捲入」恐怖傷勢曝　她憶驚悚1刻：一直往下陷

貴賓洗澡背影神似泳池「水療阿伯」　一臉淡定換邊沖：別打擾我

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

女子高鐵暴哭　服務員跪地幫擦淚

2022財運最旺「4生肖」！從年頭賺到年尾

12星座男「想娶你」的舉動！

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

王品年終0.5個月　網驚：無良企業要跟風了

蕾宏之戰風向大反轉　陸網友「超瞎原因」求王力宏復出

搶不到科克蘭鮮乳　好市多「新寵神秘上架」

蔡英文喊寒暑假不要太長！學生一片哀嚎

蔡英文籲寒暑假別太長　全年無休培育人才

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

年薪好低　他曝鬼島玩法超心酸

更多熱門

相關新聞

雙北低溫特報　氣溫跳水剩10度

雙北低溫特報　氣溫跳水剩10度

今日開始冷氣團南下，全台明顯轉冷，各地都會越晚越冷，預計明後天是最冷的時段，最冷下探10度，此外又受到華南雲雨區東移影響，北、東部降雨機率都較高，且可能出現局部大雨，下周一前高山都有降雪機會。接著在跨年夜、元旦又會有一波冷空氣影響，天氣會再轉涼冷。

即／玉山北峰清晨降雪　主峰步道濕滑風勢強勁

即／玉山北峰清晨降雪　主峰步道濕滑風勢強勁

全台急凍探10°C！守好身體5入口　保暖重點一次看

全台急凍探10°C！守好身體5入口　保暖重點一次看

寒流來襲南投縣府提醒農民保暖並預防作物寒害

寒流來襲南投縣府提醒農民保暖並預防作物寒害

明起凍4天　跨年＋元旦天氣出爐

明起凍4天　跨年＋元旦天氣出爐

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

包小柏痛失22歲女兒！

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

21歲男大生做太久　應召女報警處理

大量苦主湧現！這代iPhone電池續航糟　出門2小時剩50%

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

女歌手聖誕節宣布懷孕了！

包小柏骨髓移植愛女1年宣告失敗！衍生更加嚴重結果

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

包小柏痛失愛女　大哥包偉銘沉痛發聲

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

元旦10大新制一次看！4類人打2劑疫苗才可上工　

包小柏22歲愛女「循環著痛苦」疑罹罕病逝！

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

前奧運金牌中國名將評戴資穎

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

懂事女兒聽媽「剖肚生她」爆哭道歉　下秒尷尬問：妳下面為什麼有毛？

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面