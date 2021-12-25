冷氣團雲系「排排站」　強冷空氣猛往南衝！今越晚越冷雙北剩10度

▲強冷空氣持續南下。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

今日起冷氣團逐漸南下影響，從衛星雲圖上可以發現，有一排排整齊、看起來薄博的雲系快速往南移動，象徵冷空氣目前推進的進度，並具有一定威力，今日越晚越冷，明後兩天是冷空氣最強的時段，平地最低溫約12度，雙北甚至可能出現10度以下低溫。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，強烈冷空氣正傾瀉而下，從衛星影像可以清楚看到，有一排排整齊、看起來薄薄的雲系快速往南移動，這就是「冷空氣經過相對溫暖的海面產生的雲階」，也象徵冷空氣目前推進的進度，並具有一定威力。今天晚上開始溫度進一步下降，到了明天會非常寒冷。

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▲今天越晚越寒冷。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預報員劉宇其表示，今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫明顯下降，其他各地氣溫也是逐步降低，全台都是越晚越冷，這波冷空氣最強的時段為明後兩天，北台灣12度、中南部12到14度，空曠地區可能只有10度。

明後兩天華南雲雨區東移，各地天氣不穩定，雲量也多，北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，由於降雨影響，因此即使是白天感受也偏冷，冷空氣將影響到下周二，白天就會明顯回暖。

▲氣象局發布低溫特報，今(25日)晚至明(26)日臺北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。（圖／氣象局）