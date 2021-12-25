雙北低溫特報　氣溫跳水「剩不到10度」時段曝！連3天都能追雪

▲今日各地天氣寒冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日開始冷氣團南下，全台明顯轉冷，各地都會越晚越冷，預計明後天是最冷的時段，最冷下探10度，此外又受到華南雲雨區東移影響，北、東部降雨機率都較高，且可能出現局部大雨，下周一前高山都有降雪機會。接著在跨年夜、元旦又會有一波冷空氣影響，天氣會再轉涼冷。

氣象局發布低溫特報，今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明日至28日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。今晚至明日台北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

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▲氣象局發布低溫特報，今(25日)晚至明(26)日臺北市、新北市及金門局部地區有10度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，今日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫明顯下降，其他各地氣溫也是逐步降低，全台都是越晚越冷，這波冷空氣最強的時段為明後兩天，北台灣12度、中南部12到14度，空曠地區可能只有10度。

明後兩天華南雲雨區東移，各地天氣不穩定，雲量也多，北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，由於降雨影響，因此即使是白天感受也偏冷，冷空氣將影響到下周二，白天就會明顯回暖。

▲玉山氣象站今早飄雪。（圖／氣象局提供）

這波冷空氣配合華南雲雨區東移下，高山降雪條件不錯，今晨到上午玉山就斷斷續續降雪，到下周一全台3000公尺以上、北部及東北部2500公尺以上高山都可能下雪。

下一波冷空氣將於下周五、也就是跨年夜南下，等級應為東北季風強度，可能略微調整，不過強度不會像這一波這麼強，北部、東北部14到15度，加上東北風影響，迎風面的北、東部也有雨，而中南部天氣則較為穩定。