今晚冷氣團南衝！明起「連凍4天剩10度」　跨年＋元旦天氣出爐

▲明天開始氣溫急速下降。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚冷氣團開始南下，明天起影響全台，各地氣溫明顯下降，冷空氣持續影響到下周二，最低溫將下探10度，加上華南雲雨區東移，北、東部還會降雨，感覺上可能更寒冷。下一波冷空氣將在跨年夜到元旦影響台灣，由於迎風面降雨機率高，北北基宜花看到日出機會低，民眾可至西半部山區迎曙光。

天氣職人吳聖宇在臉書指出，明天開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，由於冷空氣跟中層水氣有所配合，呈現偏溼冷的類型，不僅是夜晚清晨溫度低，甚至白天也都是冷冷的情況，一整天都會比較偏低溫，水氣多連帶也讓中北部高山可能有結冰或降雪的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明天開始氣溫下降，高山有降雪機會。（圖／臉書）

周六北部、東半部有短暫陣雨，中部、南部平地為多雲或陰，山區也會有局部短暫陣雨機會，北部、東北部溫度由清晨的17-19度會一路降到夜間的11-13度，中部地區溫度由白天22-24度一路降到夜間的12-14度，花東地區溫度由白天的22-24度一路降到夜間的14-16度，南部地區受影響較小，由白天的24-26度一路降到夜間的16-18度。

周日強冷空氣南下幅度達到最明顯，夜間水氣增多，中南部地區也將轉為有短暫陣雨的天氣型態，此時中北部高山區域出現結冰、冰霰或降雪的可能性也顯著提高。

▲冷氣團從明日一路影響到下周二。（圖／翻攝氣象局直播）

周日白天高溫僅13-14度，夜晚低溫10-12度，空曠地區有機會降到10度以下，中部、花蓮地區白天高溫也只有16-18度，夜晚低溫12-14度，空曠地區有機會降到12度以下，南部及台東地區白天高溫仍有可能來到20度或以上，夜晚低溫14-16度。

下周一強冷空氣持續影響，中層水氣達到最多，各地都是陰天有短暫陣雨的天氣型態，要等到入夜後水氣才會逐漸減少，西半部有機會漸轉為多雲到陰天氣，東半部仍持續有短暫陣雨，中北部高山地區也將持續有結冰、冰霰或降雪的可能性。

▲未來一周溫度預報。（圖／翻攝氣象局直播）

周一北部、東北部白天高溫仍只有13-14度左右，夜間低溫10-12度，空曠地區有機會降到10度以下，中部、花蓮白天高溫15-18度，夜間低溫12-14度，空曠地區有機會降到12度以下，南部、台東白天高溫18-20度，夜間低溫14-16度。

下周四另一波東北季風逐漸南下，並且會持續影響到元旦，這波東北風水氣較少，預估將以迎風面局部降雨為主，其他地方維持多雲到晴。跨年夜當晚北部風向為東北風，西半部為偏北風，看煙火最好往上風處移動。

▲今日降雨範圍以北部、東部為主。（圖／翻攝氣象局直播）

至於元旦清晨的日出在東北季風迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭、花蓮一帶看到日出的機會較低，台東、恆春半島等地雲量較多，可以碰碰運氣，西半部山區看來較為晴朗，有較高機會看到元旦日出。

跨年當晚到元旦清晨受東北季風增強影響，北台灣低溫可能在14度或以下，中部、花東地區低溫在14-16度間，南部低溫16-18度，北台灣將會較有涼意。