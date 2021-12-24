強烈冷氣團10度低溫凍3天　南投縣府提醒農民保暖並預防作物寒害

▲冷氣團即將來襲，南投縣政府籲請農友嚴防寒害、減少損失（下同）。（圖／台中區農業改良場提供）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象局預報，中部地區受強烈冷氣團影響，25日聖誕節至28日清晨低溫僅10至11度；南投縣政府呼籲農民注意防寒，年紀較大者務必注意保暖，並避免在清晨氣溫最低時出門、針對當前栽培作物儘速做好防寒管理措施，以減少災害損失。

縣府農業處指出，冷氣團過境時，果樹作物應加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，果園實施噴水、增施鉀肥，以增加作物耐寒力；尤其木瓜、蓮霧、柑橘、番石榴、草莓、香蕉等最須留意，對已受害之果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，則應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果，未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害；花卉作物除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力；茶園方面，應在寒流來襲前於樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，以保護茶樹。

水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後宜立即掀開塑膠布，或抽取地下水，利用流動的地下水進行防寒；甘藷生長期間建議於低溫來臨前進行灌溉處理，保持土壤濕潤、避免降溫過快，以預防植株發生寒害。

縣府農業處提醒，後續倘有寒害災情，請農民主動向當地公所通報，並請公所依農業天然災害查報作業規定辦理；公所對災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。



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