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台日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子　新北推STEAM接軌國際展成果

▲臺日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子 新北推STEAM接軌國際展成果。（圖／新北市教育局提供）

▲臺日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子，新北推STEAM接軌國際展成果。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市攜手國際扶輪社推動偏鄉STEAM教育，23日在瑞芳義方國小辦理偏鄉STEAM小聯盟學校學習成果發表會，共117位孩子參與STEAM教育趣味競賽，驗收學習成果。副市長劉和然出席成果發表會，與和平國小學生及扶輪社夥伴合作，運用智慧積木創作，象徵齊心協力共創教育。

劉和然表示，新北市設立全國唯一STEAM實體辦公室「新北STEAM大聯盟總部」發展多元豐富課程，將Science（科學）、Technology（科技）、Engineering（工程）、Arts（藝術）和Mathematics（數學）五領域學習整合，透過用跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作方式讓學生解決問題，化學科知識為素養能力，落實在孩子真實生活情境。

▲臺日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子 新北推STEAM接軌國際展成果。（圖／新北市教育局提供）

▲校際創意賽有117位孩子參加STEAM教育趣味比拼競賽。

扶助偏鄉小校是新北教育的重要政策，感謝國際扶輪社3482地區申請「STEAM全球獎助計畫」，集合臺日韓共23個扶輪社共襄盛舉。3年來挹助超過300萬，提供專業師資、師資培訓及教材課程。自2019年起1校發展至今10校，讓師生一起學STEAM，接軌國際教育脈動，是與民間單位合作助學的成功範例。

教育局表示，與國際扶輪社的合作讓STEAM教育的觸角延伸至偏鄉小學，串接新北9所偏鄉小學與臺北市忠義國小共計10校策略聯盟的共學。參與學校的學生以線上學習與實體操作混成教學進行課程，採3週線上教學、1週實體操作方式，開創教育新模式，讓孩子玩出好能力。

▲臺日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子 新北推STEAM接軌國際展成果。（圖／新北市教育局提供）

▲孩子以新科技程式控制智慧積木，進行風帆車及寶物傳接力。

平溪國小三年仁班劉浩宇說，自己印象深刻的課是設計陀螺，同學比賽看誰的陀螺轉得最久，互相激勵討論出轉更久方法，很享受這個課程。和平國小教務主任黃富聰表示，感謝扶輪社這幾年的幫助，讓我們學校的師生竟然覺得「寫程式」這件事很有趣，透過控制引導積木作出各式動作來實踐想法，例如自動澆水器、溫感除濕裝置等，真是科技教學成功的範例。

教育局長張明文表示，新北自2019年首創STEAM跨域輔導團並規劃5年內培養500位STEAM種子教師，目前已培訓近300位教師，並運作17個教師STEAM專業社群進行跨域課程探究與設計。未來將持續推動校校有STEAM課程，將知識整合在學生生活經驗中，給予孩子帶著走的能力。

▲臺日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子 新北推STEAM接軌國際展成果。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市劉和然副市長出席成果發表會，與扶輪社夥伴一起合作運用智慧積木創作新北巿。

▲臺日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子 新北推STEAM接軌國際展成果。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市副市長劉和然（左）感謝國際扶輪社為新北偏鄉學校的支持貢獻，右為3482地區許鈴裕總監。

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