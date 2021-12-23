快訊／侯友宜宣布新北公共托育中心1902人　明年加薪4000元

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜今（23日）前往板橋實踐公共托育中心訪視，同時宣布公托人員調薪、合作聯盟調高久任獎金。他表示，新北市不管公共托育中心及私立托嬰中心的品質都非常得好，尤其家外托育達到39.5%是全國最高，公共托育目前已有94家也是全國最多，希望透過最高品質的照顧，讓年輕人願意多生小孩，提高國家整體生育率。



▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

新北市自111年1月起，公共托育中心調整各類專業人員薪資，包含主任、行政、托育、護理、廚工及清潔人員計1,902人，每月調薪4,000元，4個偏區的公托除每月調薪4,000元外，再增加交通費補助1,000元。



另外，也提高「新北市公共化暨合作聯盟準公共化托嬰中心獎勵措施實施計畫」專業人員計800人的久任獎金補助金額，專業人員任職年資滿1年以上每年提供1萬8,000元；年資滿3年以上每年提供2萬4,000元；年資滿5年以上每年提供3萬元。



新北市社會局表示，目前新北市境內總托嬰中心家數已達304家，包含公共托育中心94家、私立托嬰中心210家。現公共托育中心收托幼兒數計4,897人；參與合作聯盟暨準公共化托嬰中心計179家，收托幼兒數計4,885人，合計9,782人。希望藉由調薪讓所有專業人員受益，以降低人員流動率，讓孩子們能在完整優質的托育環境下平安健康成長。