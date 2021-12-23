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新北金山高中創校75年週年　牛排教父鄧有癸獲傑出校友

▲新北金山高中創校75年週年 牛排教父鄧有癸獲傑出校友。（圖／新北市教育局提供）

▲金山高中創校75年表揚傑出校友，左起新任校友會理事長李志明、金山區長廖武輝、人氣網紅「HowHow」陳孜昊、牛排教父鄧有癸、金山高中校長賴來展、教育局長張明文、許瑞茂、張新龍、前任校友會會長簡文仁。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金山高中自1946年成立初中部，創校至今已有75年歷史，今年受到新冠疫情影響，無法擴大辦理校慶，但學校仍以簡單隆重的典禮，於22日慶祝學校建校75週年，學校歷經初中部、國中部及高中部的轉型，並表揚優秀傑出校友，包括牛排教父鄧有癸、金融專家許瑞茂、人氣網紅「HowHow」陳孜昊等人，為校慶增添不少光彩。

校慶活動表揚優秀在校生、校友、資深教師及員工，金山高中校長賴來展表示，歡度校慶同時學校進行第3屆傑出校友表揚活動，包含初中部後期的許瑞茂、國中部初期的鄧有癸、張新龍，及國中部新生代陳孜昊。其中有「牛排教父」美稱的鄧有癸，創立知名品牌「Danny ＆ Company」，自2018年起連續4年獲得美食評鑑米其林一星殊榮。

許瑞茂嫺熟金融及證券業務，更以他的專業擔任中華民國證券商業同業公會及中華民國期貨業商業同業公會理事貢獻所長；張新龍除了創辦上海晴美餐飲集團及深圳餐飲集團外，更積極推動社會公益活動，參與台灣愛分享公益慈善會，在金山高中辦理「自我實踐獎助學金」回饋母校。

▲新北金山高中創校75年週年 牛排教父鄧有癸獲傑出校友。（圖／新北市教育局提供）

▲金山高中傑出校友陳孜昊（右2）以其創意經營「HowFun」頻道，成為知名百萬人氣網紅。

陳孜昊以其創意經營「HowFun」頻道，成為知名百萬人氣網紅，其間更不乏音樂、出版、演出及執導作品等創作。他們都靠著過人的努力與勤勉，在專業領域闖下一片天，而在多年後回到母校分享喜悅與榮耀。

值得一提的是傑出校友之所以不平凡，背後都有一段刻骨銘心的動容故事。出席獲頒傑出校友的鄧有癸創立知名品牌Danny & Company並享有及教父牛排的美譽，並獲「牛排教父」的美譽，更是從2018年起連續4年獲頒美食評鑑米其林一星的殊榮。

▲新北金山高中創校75年週年 牛排教父鄧有癸獲傑出校友。（圖／新北市教育局提供）

▲牛排教父鄧有癸（右2）獲傑出校友。

鄧有癸表示，就讀國中時每天必須花費2小時的路程，從萬里步行到金山國中唸書，而畢業之後因家中經濟拮据困頓，就選擇到新濱鐵板燒當學徒，一待就是17個寒暑。他從基層學徒做到管理階層，跟著日本老闆苦學餐飲的基本工，更學習到刻苦耐勞的精神。一路走來深知自己沒有退路，只能不停向前走。

鄧有癸說，而為了拓展自己的視野，當學徒期間還不斷利用閒餘時間加強英文能力，勇敢跨出舒適圈出國學習，開始拓展自已的國際觀，「那個時候我下定決心告訴自己，有朝一日一定要創造屬於自己的飲食王國」，牛排教父在餐飲的路上一路堅持、不願放棄，證明了成功與傑出，並非出自於偶然，也是偏鄕孩子努力奮鬥的最佳典範。

▲新北金山高中創校75年週年 牛排教父鄧有癸獲傑出校友。（圖／新北市教育局提供）

▲教育局長張明文（右）表示，鄧有癸（左）一路走來的歷程故事，透過勤奮努力創造獨特專業與品牌價值。

教育局長張明文表示，校友是學校重要資源，對教育發展帶來重要助力，校友們畢業後離開學校，在事業有成後返回母校貢獻心力，著實難能可貴。而鄧有癸先生一路走來的歷程故事，透過勤奮努力創造獨特專業與品牌價值，更可以成為學弟妹們生涯發展的最佳勵志榜樣。期待新北透過教育打造學生專屬舞台，讓每個孩子能適性發展在各領域發光。

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