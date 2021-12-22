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新北獨居婦跌傷反鎖家中　金山警、消聯手從後門救援脫險

▲新北獨居婦跌傷反鎖家中 金山警、消聯手從後門救援脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北獨居婦跌傷反鎖家中，金山警、消聯手從後門救援脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府金山警分局石門分駐所警員李宗翰日前傍晚執行勤區查察勤務時，石門里長口中得知，有名江姓女獨居長者久未出門大門又反鎖，李員隨即通知消防隊一同前往搜尋，最後發現江女在倒臥家中床邊，意識清醒，經救護送醫後已無大礙。

金山警分局石門分駐所警員李宗翰16日晚間18時許執行勤區查察勤務時，從尖鹿里里長邱朝欉口中得知，石門區中山路 59歲江姓女獨居長者久未出門，但住家大門反鎖，擔心發生意外，李員研判情況緊急立即帶里長到消防隊求助，並與消防隊趕赴江女住家。

警消到場後發現大門雖然反鎖，經對內喊話卻還能聽到微弱的求救聲，消防人員發現後門未鎖，從後門進入屋內發現江姓婦人倒臥床邊意識清醒，才知她當天下午2點不慎摔倒，但獨居在家無法移動打電話求救，警消人員為其簡單固定傷處後，立即送往淡水馬偕醫院急救。

金山警分局長林詮峰表示，李員能於勤務中落實查訪，對於民眾危難積極處理，並和里長與消防單位密切合作，拯救危難，對其勤務落實的表現深表嘉許。

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