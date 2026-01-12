2女1男衝柬埔寨賺快錢！「人體運毒」上吞下塞...返台排出26顆

▲苗栗檢警追查跨境人體運毒集團，在機場逮捕3名運毒嫌犯，查獲26顆海洛因毒品，3嫌今被起訴。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗檢警去年偵破柬埔寨跨境運輸毒品案，在機場成功攔下蘇姓女子等3名「人體運毒」嫌犯，強制送醫排出26顆、總重量588公克海洛因毒品，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，今（12）日依毒品危害防制條例將3嫌提起公訴，並繼續擴大追查。

苗栗地檢署今（12）日指出，檢察官陳昭銘自前年9月間起，指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、外事科、鑑識科及苗栗分局等單位，偵辦跨境運輸毒品案件，經綿密蒐證，鎖定蘇姓女子（49歲）、羅姓女子（46歲）和葉姓男子（38歲）等3名毒品人口，去年10月初出境柬埔寨，懷疑接受販毒集團委託運毒，10月12日待3嫌返國踏入海關閘門，立即出示拘票逮捕。

據指出，警方拘提3嫌返回苗栗偵辦時，3嫌辯稱沒有藏毒和運毒，警方依據檢方指示，強制帶去醫院照X光，每人腹部都有數顆球狀物，高度懷疑是毒品，經醫師投放藥物後，在警方監視下排出體外，確認為高純度的海洛因毒品，26顆總重588.54公克、市價約200萬。

蘇女等3名嫌供稱，接受販毒集團招募，每人以10~15萬代價（含機票）前往柬埔寨，抵達時先接受快1星期的招待，接著吞下層層包裹保護的海洛因毒球，返國後再排出交貨。不過，3嫌供詞避重就輕，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，並以蘇姓被告等3人均涉犯毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪嫌向法院提起公訴。