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快訊／侯友宜親自抽查防疫旅館　新北「紅黃綠」三區管制措施曝

▲▼侯友宜視察防疫旅館。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜視察防疫旅館。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

春節將至，新北市擁有21家防疫旅館、2560個房間，為表防疫旅館防疫風險掌控之重視，新北市觀旅局防疫旅館公共區域劃分「紅、黃、綠區」，市長侯友宜也會於近期加強抽查，要將病毒阻絕於境外。

中央針對防疫旅館春節專案已於12月14日正式啟動，國人入住可依據施打疫苗等身分，選擇A方案入住14天、B方案「10+4」天或C方案「7+7」天。

新北觀旅局表示，防疫旅館公共區域劃分「紅、黃、綠區」，居檢者入住前，需先在防疫旅館所設置「前進櫃台」，進行全身及行李物品完整徹底的消毒；入住期間，人員出入都要採防護措施控管風險，公共區域早中晚至少要消毒3次，退房後客房需靜置1天再消毒。

「紅、黃、綠區」，確保動線獨立分明、分艙分流。紅區為客房走廊及垃圾集中區，從業人員進入紅區時，必須穿著完妥防護裝備，離開時須全身消毒及脫除防護裝備；黃區為前進櫃檯等從業人員經常活動範圍，一旦有旅客經過，立即現場消毒；綠區為櫃檯及辦公室，一切與檢疫客有直接間接接觸人員，不得進入綠區，以確保環境無污染。

▲▼侯友宜視察防疫旅館。（圖／新北市府提供）

侯友宜日前在抽查時，請民政與衛生等機關就「7+7」民眾所提疫苗接種資料進行實地查核，也再次向業者宣導，國外新變異Omicron病毒持續流行蔓延，新北對於防疫工作更不能輕忽，尤其是防疫旅館，更是防疫守護的第一道防線，為免防疫破口而讓病毒趁隙進入社區，請新北轄內31家防疫旅館業者，持續落實「紅、黃、綠區」的場域風險控管、掌握環境清消與人員裝備防護。

對於「7+7」或「10+4」方案，侯友宜最擔心的就是同住家人的自主健康管理，因為同住家人並沒有設電子圍籬，所以要不斷的去提醒， 除了要打兩劑疫苗以外，也要避免搭乘大眾運輸、前往人潮擁擠處或餐廳等等，這些都要靠同住家人自我約束。

▲▼侯友宜視察防疫旅館。（圖／新北市府提供）

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