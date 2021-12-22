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戴魷魚遊戲士兵面具行搶銀行　瑞芳警「攔截圍捕演練」超逼真

記者郭世賢／新北報導

「砰！砰！蹲下！搶劫！」兩名裝扮當紅戲劇士兵之歹徒持槍行搶銀行後駕車逃逸。新北市政府警察局瑞芳警分局於21日下午14時，在明燈路彰化銀行進行「攔截圍捕實警演練」，由員警扮演搶匪，衝進銀行後連開數槍，並喝令行員交付現金，銀行內民眾見狀深信遭搶，過程緊張逼真。

▲戴魷魚遊戲士兵面具行搶銀行 瑞芳警「攔截圍捕演練」超逼真。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲戴魷魚遊戲士兵面具行搶銀行，瑞芳警「攔截圍捕演練」超逼真。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

瑞芳警分局表示，已事前告知於21日進行防搶演練。案發第一時間，行員機警按下警鈴、保全警衛牢記歹徒人數、車輛特徵、號碼及逃逸方向，並於員警到場後立即告知發生經過。

警方獲報旋即到場了解並封鎖現場，同步通報勤務指揮中心歹徒特徵、使用車輛及逃逸方向，立即啟動「全區封鎖」、「線上警力攔截圍捕」，亦同時啟動「快速打擊犯罪特警隊」，經警方積極追緝，迫使歹徒棄車逃逸於新北市私立大基隆駕駛人訓練班內之公車上藏匿。

▲戴魷魚遊戲士兵面具行搶銀行 瑞芳警「攔截圍捕演練」超逼真。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方立即包圍該公車並與2名歹徒持槍對峙。

警方立即包圍該公車並與2名歹徒持槍對峙，在警方指揮官心戰喊話及優勢警力下，歹徒仍寧死不從，最後歹徒在彈盡援絕的情況下棄械投降，由指揮官下令攻堅，將2名歹徒逮捕歸案。

瑞芳警分局長王鴻儒表示，演練主要目的在於與金融業者合作，以提高行員及保全警覺心，並訓練員警在面對重大刑案之應變能力，迅速組合「快速打擊犯罪特警隊」。

王鴻儒說，針對搶奪、特殊刑案及挾持人質等特殊重大刑案，發揮勤務指揮管制功能，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，以展現警方維護治安之決心，使民眾對於警方的能力感到安心。

▲戴魷魚遊戲士兵面具行搶銀行 瑞芳警「攔截圍捕演練」超逼真。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲戴魷魚遊戲士兵面具行搶銀行 瑞芳警「攔截圍捕演練」超逼真。（圖／記者郭世賢翻攝）

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