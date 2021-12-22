▲新北耶誕禮物首選，青農商品誠品「知味市集」上架開賣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動「新北青農力計畫」，媒合國內知名企業推廣本市青農產品，即日起在誠品生活新板店3樓知味市集，新設新北青農商品專櫃，歡迎來到新北歡樂耶誕城的朋友也到青農專櫃逛逛，即日起至2022年1月31日，於青農櫃位消費滿300元可獲蛋捲或茶梅片等好禮，一起以實際行動支持在地小農。

「新北青農力計畫」協助青農發揮創意巧思，開發出許多特色農產加工品，從海產到山產，從貢寮到三峽，新北雖然幅員遼闊，但各區的青農產品全都是精品，本次誠品新北青農專櫃上架商品多元豐富，點心類除了有百大青農王御庭的香草蛋捲、新北青農聯誼會副會長許元耀的土雞蛋手工蛋捲外，還有坪林青農林奕慧獲得本屆「農村好物」的茶點心。

▲新北青農商品專櫃誠品生活新板店3樓知味市集。

另外，還有三峽青農戴文祥、李昌峻以及石門青農謝宜良的茶葉，三峽蜂樺蜂蜜專賣店及蘆洲三寶爸的窩所生產的蜂蜜，以及石碇青農葉家豪的靈芝咖啡，皆是午茶時光必備良品。若是以上飲品還不夠，還有本次新北好茶的比賽茶也能在青農專櫃買到。另外還有貢寮青農吳鴻銘的椒麻九孔、八里青農顏姿琳的柚子醬油及三峽青農鍾明貴的苦茶油等，都是增加正餐料理特色風味的好幫手。

新北市青年農民聯誼會會長盧苡甄表示，新北市通路多元，農業局除了媒合學校營養午餐有機蔬菜外，也透過農會超市及農會家政班團購，以及美味農業得來速網站推廣新北在地好農產，這次上架誠品通路，希望讓更多朋友認識到，新北青農的農產品不只有生鮮的有機蔬果，各式的農產加工品也是十分美味且有質感，歡迎大家多多支持新北在地的農產品。

▲新北青農商品專櫃八里青農顏姿琳柚子醬油、三峽青農戴文祥蜜香紅茶及碧螺春茶、石門青農謝宜良炭焙鐵觀音及阿里磅紅茶。

農業局長李玟表示，市府秉持「先創通路、再開農路」理念，集結新北各式農特產及美味小點，媒合上架多元通路，歡迎來到新北歡樂耶誕城朋友，也能來我們誠品知味市集-新北青農專櫃走走看看，選購有質感的青農產品，做為最特別的耶誕節禮物。

▲新北青農商品專櫃三峽青農李昌峻有機茶包。

【更多新聞】

黑布遮窗自建溫室種186株大麻 落網唬爛「自己要用的」

運冰塊貨車倒車撞漁船 左後輪胎卡船身懸空超驚險

基隆3878戶突停電！他鐮刀砍竹竟擊中高壓電桿 避雷器瞬間爆炸

警追出16年無名女屍檢體一比對就中 神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課