核四公投策略被質疑　黃士修反擊：不像其他三案被急速拉近

▲核四公投領銜人黃士修。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，其中重啟核四公投差距近50萬票，對於公投策略被質疑，核四公投領銜人黃士修表示，現實是沒有更好的戰略了，至少做到在國家級動員之下，支持率鐵打不動，始終在誤差範圍內勢均力敵，不像其它三案被急速拉近。

黃士修指出，有人檢討公投戰略問題，但現實是沒有更好的戰略了。至少我做到在民進黨國家級動員之下，核四支持率鐵打不動，始終在誤差範圍內勢均力敵，不像其它三案被急速拉近，「我也想知道有沒有任何人能做到同樣的事。」

對於公投結果，黃士修日前指出，2019年公投修法脫鉤大選，自己就預言，如果投票率只有四成，即使有六比四的優勢，任何公投都不會過。支持率60% × 投票率40% = 24%，未過25%門檻，「2021年公投印證我的預言，四個案子的同意票和不同意票，約莫各在400萬上下，投票率就是四成。」

根據公投結果，除核四差距達46萬票外，反萊豬相差20萬票、公投綁大選差17萬票、藻礁則是26萬票，黃士修表示，自己粗略估計，綠營基本盤25%，九成投票率，佔22%；藍營基本盤20%，八成投票率，佔16%；合計就38%，中間選民幾乎沒有出來投票，「導致四案的開票結果，都呈現高度一致。」

黃士修分析，就算相較其它三案，最爭議的核四，同意票少10萬，不同意票多10萬，總計差距20萬，只影響800萬票的2.5%。請注意這是被污名化二十年的核四，反核集團依附在民進黨的國家級資源動員之下，不同意票還是只能開成這樣，「這次我大概只花了200萬元，打一場對抗國家機器的戰爭。」

對於被指是藍營公投戰犯，黃士修指出，當然可以說，黃士修是讓全國六成民眾棄投，以一已之力毀滅國家的男人，「我欣然接受這個榮耀。」，黃指出，有趣的是，核四在台北、桃園、基隆這幾個非國民黨執政的縣市，同意票竟然是贏的，「坦白說有一點超乎我的預料。新北則是小輸。」

根據開票結果，台北、桃園、基隆核四重啟同意票都大於不同意，新北則是不同意票比同意票多出近六萬，黃士修表示，新北畢竟是人口最多的城市，剛好打消北基桃的優勢。中南部更是民進黨的票倉，原來不只南電北送，還南票北補。

黃士修預言，接下來三接繼續蓋、核四繼續封存、缺電和空污問題繼續惡化，全民也只能共同承擔。然而2023年恐怕不會再有公投，人民已經失去制衡政府的方法，「公投綁大選的公投，因為脫鉤大選無法通過，這是民主的悲哀。」

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