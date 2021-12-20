四大公投不同意「4-0」完封勝　黃暐瀚：想教訓國民黨的人更多

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

四大公投18日落幕，四項公投全數未通過，對於部分藍營人士、支持者喊「公投已死」、「民進黨其實沒贏」、「蔡少了四百萬票」、「都是侯友宜扯後腿」等，資深媒體人黃暐瀚表示，眼前台灣民意就是綠大於藍，國民黨要認清現實，「拜託跳出同溫層，睜眼看清楚，好嗎？」

公投結果出來後，國民黨主席朱立倫批評「公投已死」，黃暐瀚表示，這次正反都未過25％，但絕不等於，公投已死，兩年後的八月第四個星期六，照樣會有公投，公投哪裡已死，未過25%代表這次投票意願不高，「若換成民進黨提出公投案，就可能有辦法單過25％，所以直接宣佈公投已死，並不精確。」

對於部分人稱「民進黨其實沒贏」，黃暐瀚指出，公投的門檻有兩個，分別是「贊成多於反對」、「跨過25%門檻」。這次四大公投都是泥局開場，除了核四，民調上都是贊成多於反對，結果四大公投，全部沒有跨過25%不說，贊成票還通通輸給了反對票，「這是公投大敗，民進黨成功阻擋四大公投。」

中廣董事長趙少康日前稱「蔡英文少了四百萬票」，黃暐瀚表示，這次投票率41%，去年總統大選則是74.9%。投票率差了14%，說蔡英文少了四百萬票該害怕，「要怕什麼？連逆風的『對事公投』都能起死回生，遇到對人的選舉，還不甩你國民黨幾條街，狠贏幾百萬票？民進黨要擔心什麼？」

對於部分藍營人士質疑「是新北市長侯友宜扯後腿」，黃暐瀚表示，如果不喊「四個同意」，就是罪人、破口，哪麼早早喊出「四個同意」的雲林縣、嘉義市、彰化縣，這次卻通通不同意多於同意，「請問縣市長喊話，就有用嗎？」

黃暐瀚指出，「還不是被王力宏害了」這個理由是最瞎的。不管有沒有王力宏，投票率就是低，就算有重大影視新聞佔據版面，如果前天是選總統，投票率照樣輕鬆開過七成，「誰跟你王力宏影響投票率？不要亂扯了。」

黃暐瀚表示，眼前台灣民意就是綠大於藍，國民黨要認清現實。想讓民眾，不投民進黨，得有選民自己的因素，不要再喊什麼：「教訓民進黨、藍天再現」這類的口號，「因為此刻在台灣，依舊想教訓國民黨的人，可能遠比想要教訓民進黨的，更多。」

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