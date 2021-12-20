分析綠營公投大勝原因　蔡正元：美國給力、中國給錢

▲綠營在1218四大公投一役中大勝。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，對此，前國民黨立委蔡正元表示，對這結果並不意外，且一個月前就認為藍軍會全輸，因為團結的民進黨會擊敗分裂的國民黨，「且美國給力，民進黨元氣十足資源充沛，要碾壓我思我不在的國民黨，自然是輕而易舉。」

蔡正元指出，自己一個月前就預測四大公投案藍軍會全輸，原因只有一個就是，團結的民進黨會擊敗分裂的國民黨，民進黨把公投案視爲政權保衛戰，國民黨把公投案當作我思故我在。

蔡正元分析，兩黨戰略高度完全不同，一個傾全力捍衛政權、一個面和心不和，國民黨相信民調已經贏了，卻無組織也無資源，民進黨不管民調已經輸了，卻有組織更有龐大資源。

蔡正元指出，民進黨有美國撐腰，蓋核四的錢美國已經賺走了、廢核四改買美國高價天然氣，美國又可以多賺一手。破壞藻礁又算什麼，進口萊豬出賣台灣人的健康，可以取悅美國保政權，民進黨花大錢補貼豬農，豬農不吭聲還會力挺民進黨，不養豬的都會區更不敢跟美國槓，會乖乖把萊豬吞下肚。

蔡正元表示，民進黨有的是錢擺平豬農和環保團體，錢來自熱騰騰的股市稅收、股市稅收來自中國大陸的訂單，「這樣一來，中國大陸給錢、美國給力，民進黨元氣十足資源充沛，要碾壓我思我不在的國民黨，自然是輕而易舉，國民黨只能乖乖的說：我願意承擔。」