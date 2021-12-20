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分析綠營公投大勝原因　蔡正元：美國給力、中國給錢

▲▼1218四大公投結果底定，晚間7:30總統蔡英文在副總統賴清德及民進黨立院總召柯建銘的陪同下發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲綠營在1218四大公投一役中大勝。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未通過，對此，前國民黨立委蔡正元表示，對這結果並不意外，且一個月前就認為藍軍會全輸，因為團結的民進黨會擊敗分裂的國民黨，「且美國給力，民進黨元氣十足資源充沛，要碾壓我思我不在的國民黨，自然是輕而易舉。」

蔡正元指出，自己一個月前就預測四大公投案藍軍會全輸，原因只有一個就是，團結的民進黨會擊敗分裂的國民黨，民進黨把公投案視爲政權保衛戰，國民黨把公投案當作我思故我在。

蔡正元分析，兩黨戰略高度完全不同，一個傾全力捍衛政權、一個面和心不和，國民黨相信民調已經贏了，卻無組織也無資源，民進黨不管民調已經輸了，卻有組織更有龐大資源。

蔡正元指出，民進黨有美國撐腰，蓋核四的錢美國已經賺走了、廢核四改買美國高價天然氣，美國又可以多賺一手。破壞藻礁又算什麼，進口萊豬出賣台灣人的健康，可以取悅美國保政權，民進黨花大錢補貼豬農，豬農不吭聲還會力挺民進黨，不養豬的都會區更不敢跟美國槓，會乖乖把萊豬吞下肚。

蔡正元表示，民進黨有的是錢擺平豬農和環保團體，錢來自熱騰騰的股市稅收、股市稅收來自中國大陸的訂單，「這樣一來，中國大陸給錢、美國給力，民進黨元氣十足資源充沛，要碾壓我思我不在的國民黨，自然是輕而易舉，國民黨只能乖乖的說：我願意承擔。」

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