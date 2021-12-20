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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

四大公投投票率僅四成　親民黨：中間選民疼惜台灣，選擇把手放開

▲親民黨主席宋楚瑜前往懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投全數未達門檻、且不同意票大於同意票，對此，親民黨臉書發文表示，政黨為了牟取自身利益，介入公投太深，若連公投都被動員成政黨對決，「因此中間選民疼惜台灣，選擇把手放開，不願讓公投再成為政黨利用的工具。」

親民黨指出，諸多評論提到，此次公投結果是藍綠基本盤的對決，而在目前基本盤綠大於藍的情況下，才會四項公投案均未過關。此言雖未說錯，但我們應該把焦點放在為何中間選民選擇不投票，「是因為他們覺得可以吃萊豬？可以忍受缺電？可以破壞藻礁？其實不然！」

親民黨表示，中間選民所要表達的意見是，政黨為了牟取自身利益，介入公投太深，若連公投都被動員成政黨對決，未來不論是兩年一次大選，隔年一次公投，台灣將成為年年都在政黨動員，年年內耗，永無寧日，「中間選民疼惜台灣，選擇把手放開，不願讓公投再成為政黨利用的工具。」

對於部分人稱，不出來投票其實是助長執政者的歪風，親民黨指出，其實選民不是笨蛋，台灣也不是只有一次選舉。不論藍綠哪個政黨，如果執政背離民心，人民窮困不堪，沒有好日子過，人民自會用選票來加以嚴懲，不用勞師動眾的拼命動員。

對於公投結果，親民黨表示，台灣人民也需要多些時間，來學習透過公投作為社會理性思辯的空間，短期間或許對實踐公投有傷，「但長期來說，對台灣民主不啻為一種進化！」

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