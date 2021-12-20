民進黨北台灣選情不利？　鄭運鵬：國民黨先擔心新北、彰化、雲林

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

四大公投結果出爐，民進黨立委鄭運鵬20日表示，大選和公投投票率的差距大約有20％至30%，以這次公投的結果來看，「我對明年大選反而是有信心」，國民黨要擔心是他們執政的新北市、彰化縣、雲林縣才對。

「重啟核四」、「公投綁大選」、「反萊豬進口」及「珍愛藻礁」等四大公投落幕，儘管全數提案皆遭到否決，但包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣等縣市，同意票開出的數字皆高於不同意票，遭國民黨解讀是對民進黨選情不利。

鄭運鵬20日受訪時表示，複決公投是對執政黨的挑戰，執政黨是守方、在野黨是攻方，守方本來就比較難動員投票，這次公投也被國民黨操作成是極端動員，甚至是仇恨動員，所以全國看起來，越往深藍縣市投票率越高，因此以公投來看明年縣市長選舉並不準確。

鄭運鵬指出，大選和公投投票率的差距大約有20％至30%，支持守方民進黨的應該比較多，以公投的結果來看，他對明年大選反而是有信心，包含桃園、北台灣以及國民黨執政的縣市，2018被國民黨挑戰成功的縣市都有機會贏回來。

鄭運鵬認為，如果支持者有危機感，可以當作是繼續努力的動力，國民黨想要把公投結果解釋成民進黨在北台灣有危機，這個分析他尊重，不過在這個邏輯下，國民黨要擔心是他們執政的新北市、彰化縣、雲林縣才對。