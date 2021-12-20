王力宏華麗自爆「3敵軍全戰敗」　網讚蕾神2點太強大：我的偶像

▲網友超佩服李靚蕾。（合成圖／翻攝自By2_Yumi孫雨微博、李靚蕾IG、王力宏IG、宏聲提供）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被毀滅性爆料後，昨晚首度發聲，而李靚蕾也隨即在半夜做出回應。就有網友發文表示，李靚蕾面對王力宏、王爸王大中、By2妹妹Yumi總是「單挑」，但卻邏輯思緒清晰，且回擊速度快，「實在太強大！」

王力宏昨晚發布聲明後，有網友就好奇，「宏宏現在算是扳回一城了嗎？」底下網友則紛紛搖頭表示，「一個快50歲的人文筆智商如此大開眼界」、「拿槍射自己」、「沒有，看不到車尾燈了」、「這公關文一出，輸更慘吧」、「還是王爸爸、王媽媽的好兒子」、「扳回什麼？根本超華麗自爆了」、「整篇文沒重點，期待下一章」。

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而後，又有網友在PTT的WomenTalk板上，以「非常確定，李靚蕾，完封勝」為題發文，提到李靚蕾先後面對王大中的指控、Yumi的聲明，以及王力宏昨晚的貼文，雖然都是「單挑」，但卻正面對決，直接針對痛點回擊，特別是出文章速度的這部分，「實在太強大！」

▲網友誇李靚蕾不但邏輯清晰，而且發文速度快。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

由於王力宏17日被毀滅性爆料後，並沒有馬上回應，好不容易發文了卻又沒什麼重點；因此相比之下，網友就認為李靚蕾不但邏輯清晰，發文速度又快，這次事件怎麼想都是李靚蕾完勝吧。

貼文曝光後，不少網友也贊同表示，「看她一路戰下來超～療癒」、「我很欣賞她，我的偶像！又正又聰明」、「看得出來，有備而來，反應都超快的，有提前準備吧」、「其實只要有明確證據，怎樣一定贏」、「一個個接著戰敗了」。

此外，昨晚李靚蕾回擊王力宏後，也有網友在臉書忍不住偷酸，「終於等到蕾神出手，看完這波可以睡了，照慣例另一邊辯方回應沒那麼快」、「蕾神的回擊都邏輯在線又超有條理，蕾神～我現在是你忠實的讀者！今天辛苦了早點睡，明天繼續！啊，我忘了敵軍的回覆速度可能沒這麼快」。

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