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留愛在人間　柯鈺羚以先夫、東森保代為名捐贈新北復康巴士

▲▼台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈。東森保代蔡高明董事長、李致琳總經理、王令佐副總經理、陳財鴻副總經理，也一同出席這場公益盛會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日上午以先夫及其生前就職多年之東森人身保險代理人股份有限公司為名，捐贈新北市1輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈，並回贈感謝獎牌。

柯鈺羚表示，2年前為報答父母養育之恩，在自己60歲生日時，也曾以父母「柯林二子、柯敏雄」名義捐贈1輛復康巴士予新北市政府，今（110）年8月先生因肺腺癌世，因感念他生前樂善好施，於東森集團服務33年間，帶領團隊秉持社會關懷精神、積極落實企業社會責任，關懷原鄉學童及青少年吸毒等社會議題，也長期贊助東森慈善基金會發起之「送愛到偏遠部落」與「免費提供原住民小朋友早餐」等公益活動，為了延續他的愛與關懷，再捐贈新北市1輛復康巴士，讓這份精神散播到更多社會角落。

柯鈺羚也提到，這幾年新北市發展非常快速，她從內湖搬到林口，發現馬路非常寬敞，各項公共建設齊備，是一個宜居的城市，她會秉持扶輪奉獻服務的精神，持續做公益，並透露明年會捐出第3輛。

對於柯鈺羚的善舉，新北市副市長劉和然表示，感謝柯氏一家的善心，也帶動更多企業投入關懷社會的行動。加上這1輛，新北市共有645輛復康巴士，感謝民間團體、企業及市民個人的愛心與付出。

劉和然說，復康巴士服務業務很廣，不只是新北，包括鄰近的台北、基隆、宜蘭、桃園等都可以接送，服務人次更是每年遞增，社會各界發揮愛心做公益，提供身障者更多元及便利的交通接送服務，市府必定會好好運用此輛復康巴士。

▲▼台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈。東森保代蔡高明董事長、李致琳總經理、王令佐副總經理、陳財鴻副總經理，也一同出席這場公益盛會。（圖／記者湯興漢攝）▲▼台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈。東森保代蔡高明董事長、李致琳總經理、王令佐副總經理、陳財鴻副總經理，也一同出席這場公益盛會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈。東森保代蔡高明董事長、李致琳總經理、王令佐副總經理、陳財鴻副總經理，也一同出席這場公益盛會。

▲▼台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈。東森保代蔡高明董事長、李致琳總經理、王令佐副總經理、陳財鴻副總經理，也一同出席這場公益盛會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈。東森保代蔡高明董事長、李致琳總經理、王令佐副總經理、陳財鴻副總經理，也一同出席這場公益盛會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北新世紀扶輪社副秘書長柯鈺羚為紀念先夫林登裕，17日已先夫生前任職多年的東森保代為名，捐贈新北市一輛復康巴士，由新北市副市長劉和然代表受贈。東森保代蔡高明董事長、李致琳總經理、王令佐副總經理、陳財鴻副總經理，也一同出席這場公益盛會。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：

新北市復康巴士東森保代

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