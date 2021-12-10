撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區麥金路今（10日）上午10時許發生一起車禍！一名劉姓男子駕駛復康巴士行經該路段時，疑因身體不適，衝對向撞上停靠在路邊貨車，因猛烈撞擊力道，一度卡在車內，警消獲報趕抵現場，利用破壞器材，將受困駕駛救出送醫，所幸無生命危險，事發監視器影像隨後曝光，令人觸目驚心。

▲基隆復康巴士衝對向猛撞貨車，男駕駛疑身體不適。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

透過影片可以看到，劉姓男子（53歲）駕駛復康巴士行經該路段時，車子在沒打方向燈，也未踩剎車情況下，從外車道切往內車道衝對向，對向1輛白轎車碰撞右後輪後，復康巴士直撞上停靠在路邊貨車。

基隆市消防局獲報，立即派員馳赴現場救援，因衝擊力道過大，車頭嚴重變形，劉男雙腳遭夾傷並受困車內，警消人員利用破壞器材，將受困男駕駛救出送醫，意識清楚，但車頭嚴重變形，擋風玻璃整片噴出，當時車內未載有病患。

據了解，劉男駕駛復康巴士沿麥金路往基金一路方向行駛，疑因身體不適，導致駕駛小巴士跨越車道擦撞至對向路邊停車卸貨之貨車，警方針對駕駛進行實施酒測，酒測值為0，全案交由交通隊測繪調查、釐清事故責任。

▲▼基隆復康巴士衝對向猛撞貨車 車頭變形駕駛受困車內救出。（圖／記者郭世賢翻攝）

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