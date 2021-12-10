　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區麥金路今（10日）上午10時許發生一起車禍！一名劉姓男子駕駛復康巴士行經該路段時，疑因身體不適，衝對向撞上停靠在路邊貨車，因猛烈撞擊力道，一度卡在車內，警消獲報趕抵現場，利用破壞器材，將受困駕駛救出送醫，所幸無生命危險，事發監視器影像隨後曝光，令人觸目驚心。

▲基隆復康巴士衝對向猛撞貨車 車頭變形駕駛受困車內救出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆復康巴士衝對向猛撞貨車，男駕駛疑身體不適。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

透過影片可以看到，劉姓男子（53歲）駕駛復康巴士行經該路段時，車子在沒打方向燈，也未踩剎車情況下，從外車道切往內車道衝對向，對向1輛白轎車碰撞右後輪後，復康巴士直撞上停靠在路邊貨車。

基隆市消防局獲報，立即派員馳赴現場救援，因衝擊力道過大，車頭嚴重變形，劉男雙腳遭夾傷並受困車內，警消人員利用破壞器材，將受困男駕駛救出送醫，意識清楚，但車頭嚴重變形，擋風玻璃整片噴出，當時車內未載有病患。

據了解，劉男駕駛復康巴士沿麥金路往基金一路方向行駛，疑因身體不適，導致駕駛小巴士跨越車道擦撞至對向路邊停車卸貨之貨車，警方針對駕駛進行實施酒測，酒測值為0，全案交由交通隊測繪調查、釐清事故責任。

▲基隆復康巴士衝對向猛撞貨車 車頭變形駕駛受困車內救出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆復康巴士衝對向猛撞貨車 車頭變形駕駛受困車內救出。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆復康巴士衝對向猛撞貨車 車頭變形駕駛受困車內救出。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

快訊／基隆復康巴士衝對向撞貨車　車體變形擋風玻璃掉落駕駛受困

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖　保母涉過失致死10萬交保

國寶台灣藍鵲賤賣800元　自稱「金山藍鵲」男子下場慘

警調查6年前桃園海域無名女屍　女兒落淚指認：有感覺是我母親

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯「公開談婚變」邱澤就在旁邊！　護愛6個月《當男人》作掩
驚見「南非返台確診」！　羅一鈞：驗出Omicron也不意外
邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」！　傻眼：我早就結婚了
PTT傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中回應了
快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確
春節檢疫訂房關閉！　中研院女接觸者90人入住檢疫所
張洪量愛妻肝硬化命危！　「好怕失去她」高雄長庚換肝救回
快訊／2人有症狀送採檢　結果出爐
中研院染疫女「男友陰性」很奇怪？陳時中強調：是目前
丘昌榮接富邦教頭　兄弟火速回應了
快訊／匡列擴大為110人！　初步採檢結果出爐
第三劑全面開放！　接種2劑滿5個月可打莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／中研院女確診！汐止足跡多到爆　今晚民歌演唱會急取消

火炎山修剪樹枝！　清海無上師信徒遭「堆高機重壓頭頸」慘死

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

他酒後沒騎車只牽也不行　這個原因讓警察將他移送法辦　

拿性愛片逼「做最後一次」！渣男囂張扯喊：自己想好　她一看崩潰

快訊／批「馬英九無罪」判決違法　三中案北檢提上訴再戰二審　

竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

快訊／中研院女確診！汐止足跡多到爆　今晚民歌演唱會急取消

火炎山修剪樹枝！　清海無上師信徒遭「堆高機重壓頭頸」慘死

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

他酒後沒騎車只牽也不行　這個原因讓警察將他移送法辦　

拿性愛片逼「做最後一次」！渣男囂張扯喊：自己想好　她一看崩潰

快訊／批「馬英九無罪」判決違法　三中案北檢提上訴再戰二審　

竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

快訊／中研院女確診！汐止足跡多到爆　今晚民歌演唱會急取消

高中鋁聯／高苑陳靖澤先發封鎖穀保　連兩年與平鎮爭冠

火炎山修剪樹枝！　清海無上師信徒遭「堆高機重壓頭頸」慘死

昨增4人接種疫苗後死亡　3人打BNT、1人打AZ

世錦賽江宗翰抓舉、總和雙破全國紀錄　B組排名第1

貴賓狗熱情跟大狗打招呼遭「壓頭已讀」　飼主笑：求心裡陰影面積

看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

共融公園屢次獲肯定　盧秀燕：努力打造宜居台中

高中鋁聯／許庭綸開轟　平鎮11日挑戰鋁棒三連霸

望著療癒山巒享用下午茶！直擊隱身清境城堡旁的歐風手作甜點屋

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　南下全線封閉

阿嬤沒錢幫孫買早餐　原因驚呆了

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

健身教練妻外遇店長　夫求償百萬

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

帽T槍手逃陸被遣返　疑有共犯

更多熱門

相關新聞

基警破非法網路簽賭　下注金達1800多萬元

基警破非法網路簽賭　下注金達1800多萬元

新北吳、張姓等9人為網路組頭，在網路上經營博奕網站，以六合彩、地下539、真人百家樂或體育賽事等賭博方式供民眾下注，基隆市警察局獲報，見時機成熟，於雙北各地共11處所同步搜索，現場起獲查扣現金68萬餘元，下注總金額高達1800萬多元；全案依組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

復康巴士衝對向撞貨車　車頭變形駕駛受困

復康巴士衝對向撞貨車　車頭變形駕駛受困

中山高大貨車南向追撞　駕駛精神不濟釀禍

中山高大貨車南向追撞　駕駛精神不濟釀禍

台68追撞廂型車　小客車駕駛命危

台68追撞廂型車　小客車駕駛命危

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　南下全線封閉

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　南下全線封閉

關鍵字：

基隆麥金路復康巴士車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面