獨／中研院確診女足跡　曾造訪汐止、信義區知名手搖飲

▲中研院一名離職的助理研究員確診，北市衛生局緊急進駐清消。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

南港中研院P3實驗室一名已離職的職員，因在做新冠肺炎實驗時不慎染疫確診，使台灣在相隔35天後，再度出現本土確診案例。由於該案從出現症狀到篩檢確診，中間相隔近2週的時間，增添疫調上的難度，目前相關單位正逐一回溯調查中。

據了解，相關單位持續詢問個案並回溯足跡，目前最新消息，該案曾到訪過位於汐止的知名連鎖飲品店「清原芋圓飲品」，以及位於信義區的某手搖飲店。

案16816為25歲女性，工作室中研院基因體實驗室研究人員，曾於6月28日、7月26日打過2劑莫德納，沒有出入境紀錄，唯一工作就是在中研院基因體研究中心，特別的是10月15日曾被染疫老鼠咬傷，當時快篩陰性，之後就沒有去研究室操作，但11月19日再度被染疫老鼠咬傷，此次沒有做快篩。

黃珊珊說明，11月26日開始有咳嗽狀況，12月1日頻繁咳嗽，12月4日打噴嚏與流鼻水。在出現症狀之後，該案仍沒有馬上就醫，甚至還在12月3日離職；直到12月8日出現嗅味覺異常後，赴診所買家用快篩劑陽性，12月9日由男友騎摩托車去醫院PCR採檢陽性，Ct值15.17。

