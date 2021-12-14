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87%學生不認同核四能解決台灣缺電　66%家人未和小孩討論公投

▲▼調查：87%學生不認同核四能解決台灣缺電　66%未和家人討論公投。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平調查，有87%學生不認同核四作為解決台灣缺電正確方法。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

18日4大公投舉行，其中核四公投，綠色和平為此在11月進行線上中學生問卷調查，發現超過6成中學生從沒有跟家長討論過核四議題，而有近九成（87%）的學生都不認同核四作為解決台灣缺電的正確方法。

綠色和平說明，11月在多場中學生活動，用線上問卷的方式訪問235位來自北中南部的國中及高中生對核四的看法，結果呈現出最讓人遺憾的是，有66% (154位受訪同學) 均表示家人從沒有與他們討論過核四公投，表示有討論過的僅只有24% (56位受訪同學)，令人憂慮真正受核四影響的下一代，他們的意見根本難以反映在公投結果之上。

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綠色和平專案經理古偉牧對此現象說，核四公投是一個不可逆轉的決定，對現今的中學生的影響將會是一輩子的事情，但大部份的家長卻沒有與他們討論，恐怕會造成不同世代的撕裂。訪問結果中，只有13%（31位受訪同學）認為核四是正確解決缺電的方法，最多同學選擇三項正確解決缺電的方法順序是發展再生能源（88%）、民眾節電（84%）及企業節電（69%），就算是極具爭議的「漲電價」，選擇的中學生（16%）也比選擇續建核四為多。

核四的安全問題也是中學生最為擔憂的議題，受訪者對核四安全評分只有4.5分(10分為滿分)，另外，綠色和平提到，此次受訪，比例最高（44%）的中學生們，正來自新北市長侯友宜管理的新北市，恰恰呼應侯一直以來對核四立場「沒有核安、無法處理核廢料，就不能用核電」。這次調查中，中學生明確表示他們認為核四既是「沒有核安」，也「無法處理核廢料」。

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