侯友宜被操作「反核四」　美女發言人怒：別用不正當手段玷污公投

▲新北市政府發言人戴湘儀 。（資料照／翻攝臉書直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

有民眾擷取新北市長侯友宜對於「核廢料」的說法帶風向，並在《中國時報》刊登半版廣告，宣傳在公投重啟核四案投下不同意。對此，侯友宜今（17）日上午受訪痛斥「需要完成這樣嗎？」新北市府副發言人戴湘儀也透過臉書批評，「別用不正當的手段玷污公投。」

侯友宜受訪時被問到是否看過該篇廣告，先低頭看了一下報紙便馬上搖頭，接著罕見動怒批評，「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？真不可取。」媒體追問，是否如果早點表態不會這樣？侯友宜則沒有多做回應。

對於侯友宜被移花接木反核，戴湘儀表示「我們非常遺憾這樣惡意的操作」；她強調，侯市長從來沒有針對核四議題，左右大家的想法，民主的價值在於相互尊重不同意見、理性討論，讓大家各自做出最好的決定。

戴湘儀表示，很遺憾有人強加自己的立場在侯市長說過的話，我們的話語，是有脈絡的，必須要前言後語一起看，才會知道說話的人最完整的意思，侯市長的發言，是中性討論使用核電面臨的問題，與支不支持核電或核四公投沒有關係。

戴湘儀指出，賴清德副總統也說過，如果以空汙作為標準，最好的能源就是核電，蘇貞昌院長與蔡英文總統也說過核四要如質如期完工，這是對核電更直接的支持，難道我們就能說他們現在支持核四重啟嗎?

戴湘儀認為，政策的辯論，應該是各自闡述意見，用道理說服人，而不是走旁門歪道，將別人說的話張冠李戴、移花接木，製造假消息混淆視聽、誤導大眾。

她也痛批，這樣的廣告，應該被大家所唾棄。「拒絕不實資訊」、「讓人民真正作主」、「明天去投票、投下台灣的未來」。

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