綠色和平認了協助刊登「侯友宜反核四廣告」：無移花接木問題

▲今天某報頭版刊登引用新北市長侯友宜言論作為反核四公投廣告。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

明天是四大公投投票日，一名廖姓民眾在今（17日）報紙頭版下方，刊登引用新北市長侯友宜言論廣告，並以此呼籲「重啟核四」公投案投下不同意。侯友宜上午受訪時怒批此廣告「移花接木、混淆視聽」。環保團體「綠色和平」今承認該廣告是由綠色和平協助新北市民眾刊登，並表示文字設計有用括號標示，且有加註發言日期，沒有誤導問題，反而比較擔心擁核團體誤導民眾的言論。

明天就是四大公投投票日，其中第十七案為「重啟核四公投」，但今天《中國時報》頭版頭下方刊登半版廣告，以侯友宜在在上月22日發言內容：「如果沒有辦法處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」刊登廣告，希望民眾明天投下不同意票，刊登者署名為「廖御日」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於明天就是公投，加上以侯友宜言論來刊登廣告，遭外界質疑是移花接木，綠色和平則出面說明，刊登廣告者是新北市一名市民，同意由綠色和平幫忙刊登該廣告，代表一個新北市民想法，以一個民眾身分去分享如何看待核四公投。

外界質疑是否有移花接木問題，綠色和平也說明，廣告設計有括號在上面，應該是蠻清楚，沒有移花接木問題，反過來比較擔心的是，擁核團體誤導民眾言論。

至於為何往告不用綠色和平署名，綠色和平則回應，因為綠色和平是一個團體，不能投票，而且對明天投票來說，台灣民眾聲音更重要，希望用一個台灣民眾的聲音，跟更多台灣民眾去溝通，這也是對公投最有用的聲音。