工業喝好水、人民喝廢水　時力：淪至公投只因政府不作為



▲時代力量新竹市黨團與我們要喝乾淨水聯盟在公投前緊鑼密鼓到處宣講。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

1218 公投的前夕，時代力量新竹黨團再度召開記者會，懇請民眾走進投開票所同意喝乾淨水公投，並呼籲市長林智堅不要混淆視聽，應重視市民的飲用水安全，盡速修訂「廢污水管理自治條例」。



新竹市議員林彥甫表示，時力曾在議會提臨時動議，要求市府直接制定廢污水管理自治條例，獲得跨黨派共 16 位議員連署並通過大會，但市府無視議會決議，因此乾淨水行動聯盟不得已才發起公投。林彥甫認為，假使市府認為窒礙難行，為什麼林智堅市長和民進黨籍的議員都簽署第一階連署，擔任公投共同提案人？痛批市府說一套做一套。

▲▼鄭于育説，監察院報告已證實，水的問題無法妥善解決，因此聯盟才希望透過地方公投，邀請所有公民一起重新思考水源應該如何被管理、風險應該如何被管控。

立法委員邱顯智新竹市服務處主任陳錦玲說，2017 年我們要喝乾淨水聯盟發現大新竹地區的飲用水來自頭前溪中下游的地表水，截流上坪溪甲級水的寶山水庫卻是給科學園區生產晶圓用，大新竹地區的民眾一直以來呈現工業喝好水、人民喝廢水的樣貌，與水利法規範用水順序背道而馳，選擇公投一途絕非乾淨水媽媽所願，從倡議到連署到宣傳公投都是政府不作為的對應之舉，時至今日，希望以民意喚醒政府的良心。



陳錦玲進一步表示，市府一再強調桃竹幹管北水南送，每日最高可由石門水庫供應新竹地區 20 萬噸水庫水，甚至林智堅市長還承諾市民全喝水庫水。然而，2018 年時任監察委員的田秋堇到新竹視察時，水利署和自來水公司就當著監委的面承認，石門水庫的水無法常態性供應新竹地區使用，更何況，調撥管道的設立目的是為了支援新竹未來增加的用水量和穩定園區工業用水，根本不是用來取代頭前溪的水，因此清除頭前溪的污染，還給新竹人乾淨的頭前溪，才是治本。

台灣乾淨水行動聯盟共同發起人鄭于育説，明日這場公投案要決定的，是頭前溪作為新竹地區主要的自來水與灌溉用水水源，應該如何被管理。鄭于育説，2017年、2018年這些污染的問題在監察院的報告中也被證實，然而到目前為止，這些問題並沒有妥善被解決，於是乾淨水聯盟希望透過一場法律創制的地方公投，邀請所有在地公民一起重新思考水源應該如何被管理、風險應該如何被管控。

鄭于育説，這場公投的意義也在於，明確地告訴新竹市政府：先把新竹市能處理的問題做好，才有本錢去要求新竹縣一起合作改善水源，也才能真正達成林智堅市長期待的「大新竹共好」。

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