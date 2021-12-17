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公投日又濕又冷　「2降雨熱區」出爐！各地最冷低溫一次看

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日各地氣溫明顯下降。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風增強影響，各地明顯轉涼冷，除北台灣外，入夜後中南部氣溫也會顯著下降，中央氣象局指出，今晚到明晨將是最冷的時間，平地最冷約12度，沿海空曠地區可能下探10度。另外明日公投日登場，在桃園以北、東半部降雨機率較高，中南部天氣則較穩定。

氣象局預報員謝佩芸表示，今日冷空氣南下北台灣越晚越冷，中南部入夜轉涼，今晚到明晨最冷，中部以北、宜蘭12到14度，南部、花東15到16度，北部空曠近山區則可能有10到11度低溫。下週一冷空氣減弱，但受颱風雷伊影響水氣增加，全台有雨，且週二降雨最為明顯。

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▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明日桃園以北、東半部有雨。（圖／記者李毓康攝）

以下為臉書粉專「天氣即時預報」整理本次冷空氣影響重點：
一、本次冷氣團期程：今日(17日)上午～下週一(20日)晨。

二、今日(17日)，各地明顯起風、轉冷時間：
▍馬祖：凌晨。
▍北部、宜蘭、金門：凌晨～清晨。
▍中部、澎湖、花蓮：清晨～上午。
▍南部、台東：上午～中午。
中午後，全台皆進入本次冷氣團勢力、強風範圍。

▲今明兩日預測降雨分佈。（圖／氣象局）

▲今明兩日預測降雨分佈。（圖／氣象局）

三、各地低溫：
▍12°或以下：中、北部空曠處、金門、馬祖(10°)。
▍13°~14°：中、北部、南部空曠處。
▍15°或以上：南部市區、澎湖、花東。
本次冷氣團感受最冷，將落在：週六(18日)。

四、降雨：降雨多在「迎風面」
▍今日(17日)～週六(18日)上半天：迎風有雨，背風晴。
▏北部：容易下雨，尤其北北基。
▏東部：陰天～稍雨。
▏中南部、外島：多雲～多雲晴。
▍週六(18日)下半天～週日(19日)上半天：漸轉乾冷，降雨往北海岸、北部山區、東部局部地區縮減。
▍週日(19日)下半天～下週三(22日)：雷伊颱風(NO.22)水氣北上，受其雲系影響，全台將是「雲增多，逐漸、逐日轉雨」。　

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