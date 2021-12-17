民眾黨今晚辦公投之夜　蔡壁如批藍綠綁架「公投與抗中保台無關」

▲台灣民眾黨團舉行記者會宣布公投之夜規劃。（圖／翻攝自台灣民眾黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數1天，台灣民眾黨立院黨團17日上午舉行「護藻礁、護食安、護台灣，1217公投之夜」記者會，宣布晚上將在台北、高雄兩地舉辦公投之夜。民眾黨立委蔡壁如批評，4大公投案跟抗中保台沒關係，批評藍綠都用缺電恐嚇民眾、逼民眾二選一，並稱反對重啟核四、支持珍愛藻礁才是真正愛台灣；民眾黨立委賴香伶也說，萊豬公投不應牽扯到兩國經貿問題。

蔡壁如則指出，加速再生能源轉型，無關抗中保台，公投對保護藻礁投下同意票，對核四藍綠惡鬥投下反對票，才是真正愛台灣。民眾黨不反對三接，而是反對選址錯誤，用25年天然氣接收站，犧牲7,600年藻礁；核四花3,000億一度電都沒有發，但藍綠吵了40年，必須止血停損。

蔡壁如表示，民進黨能源政策只到2025年，卻恐嚇民眾沒有三接就缺電；國民黨也恐嚇民眾，沒有核四就缺電，卻沒有妥善規劃淨零碳排路徑，加速再生能源轉型是世界趨勢，要符合2050淨零碳排和RE100供應鏈要求，未來「護國神山」要的不是三接，也不是核四，而是再生能源。

賴香伶表示，食安問題應就事論事，萊豬公投不應牽扯到兩國經貿問題，民眾黨主張「明白標示、源頭管理」，至少讓人民有選擇的權利；世界貿易組織（WTO）早就允許類似的管制，更不用說許多國家也有採用類似的規範，但民進黨政府連人民的選擇權都不給。

賴香伶表示，針對公投綁大選這題，依照2018年邊投票、邊開票，甚至開票到半夜的經驗，選人和選事理應分開來，不應只為了衝高投票率而綁在一起；公投是充分與民眾討論，凝聚社會共識後的民意結果，呼籲民眾不要被政黨綁架。

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