高嘉瑜一週前突然沉默擁抱　蔡壁如回想1關鍵：她真的很堅強

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞動粗，民眾黨立委蔡壁如今日（1日）一早在臉書PO文表示，上週在某個委員會遇到高嘉瑜，「突然間，她從背後摟著我，什麼話都沒說」，她轉身回抱並詢問「妳還好嗎」，高卻沉默走開，「當時並未發現什麼異常，現在回想起來，才發現她真的很堅強，也越令人心疼。」

▲高嘉瑜遭男友施暴，不少政壇人士紛紛發聲力挺她。（圖／翻攝自Instagram／高嘉瑜）

高嘉瑜遭家暴一事掀起各界關注，她將在今日上午10時30分召開記者會說明。而被指控施暴的男友林秉樞也在今日凌晨4時許被上銬帶回板橋分局，面對媒體詢問是否對高嘉瑜施暴，他頻頻回答「沒有」。

民眾黨立委蔡壁如一早在臉書PO文中提到，昨日忙了一整天，直到現在才有時間關注高嘉瑜的新聞，雖然兩人政黨立場不同，但私底下還是會聊天，「回想上個星期，在某個委員會遇到她，突然間，她從背後摟著我，什麼話都沒說。和往常一樣，我轉過身抱抱她，問她『妳還好嗎？』但她什麼也沒說，就默默的走開了。」

▲蔡壁如回想高嘉瑜上週的擁抱，感到很心疼。（圖／翻攝蔡壁如臉書）

「當時並未發現什麼異常，現在回想起來，才發現她真的很堅強，也越令人心疼。」蔡壁如認為，任何形式的愛都不應該以暴力方式呈現，或用傷痕作為一段感情的印記，這些都是披著感情皮囊的暴力行為，而台灣每年大約有10萬名家暴受害者，其中女性占了6成多，希望每位活在家暴陰影下的受害者能鼓起勇氣，勇敢站出來向施暴者說不，「任何仗著自己孔武有力，以暴力傷害相對弱小的人，都應該給予最嚴厲的譴責！」

最後，蔡壁如也隔空向謾罵高嘉瑜的網友喊話，「對一個受到暴力對待的人，二度加害，甚至落井下石，什麼時候我們的社會變成這個樣子？自詡為進步的社會，怎麼可以容忍對被害者的二次傷害？我們不是應該譴責加害者、保護受害者嗎？」