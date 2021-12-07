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高虹安批蔡政府沈浸防疫成績　憂「設新接種站恐難提升施打率」

▲▼高虹安、賴香伶舉行記者會，質疑防疫和疫苗政策。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲高虹安、賴香伶今天上午舉行記者會。（圖／台灣民眾黨團提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

Omicron變異株來勢洶洶，各地紛設置外展接種站催打疫苗，甚至祭出禮券、現金等誘因，台灣民眾黨立委賴香伶、高虹安7日舉行記者會，呼籲政府增加誘因鼓勵民眾接種，並有計畫的規劃下一階段的防疫戰略。高批評，相較許多國家祭出更嚴格的邊境管制措施，民進黨政府現還沈浸在防疫成績中，且設接種站的人口密集地區和市中心，原本就不乏醫療院所。

賴香伶表示，國內有近千萬人尚未接種第二劑疫苗，醫護長照人員與年長者等高風險族群也有50萬人尚未接種第二劑，資料顯示，台東縣是全台疫苗施打進度最慢的縣市，截至11月29日，第一、第二劑接種率分別為69.0%、47.4%，花東地區65歲以上長輩施打狀況也墊底。

賴香伶指出，不想打疫苗的民眾，或許不會因為施打點變多就願意打疫苗，部分地方政府因此祭出送禮券、現金、白米、蔬果或麵包等誘因，指揮中心也應針對疫苗接種率較低的縣市，提出明確且有效的補助方案，增加接種疫苗的誘因，尤其失聯移工與逾期居留外國人難以掌握，有鑑於過去有超過8成非法居留移工不願自行出面採檢，政府應要求仲介或雇主，主動聯絡疫苗施打站。

賴香伶表示，很多民間企業不願提供疫苗接種假，導致勞工須自行承擔接種後的風險及傷害，有一位新竹民眾陳情，丈夫因公司沒有依法規提供疫苗接種假，強忍身體不適前往上班，最後在上班期間不幸身亡，這些「公司不合理的潛規則」造成的憾事，其實都能由政府事前充分宣導預防。

高虹安補充，日本出現Omicron案例後，隨即要求航空業者「停售所有飛日國際航班」，禁止外國人入境，許多國家也重回封鎖，或是祭出更嚴格的邊境管制政策，反觀衛福部僅重申「守住邊境」，要求民間配合，民進黨政府看似還沉浸在防疫成績中，這和各國嚴陣以待的態度大相逕庭。

高虹安表示，指揮中心擬在百貨公司、賣場設置接種站，但其通常位於人口密集的市中心，原本就不乏醫療診所，再設新站未必能有效提升施打率，如此一國多制、一週數變，導致資源重複投入，應先參照既有的施打站地點，進行更具計畫性與針對性的拓點，「已經啟用5個月的疫苗預約平台，目前的用量如何？為何光是『租用』的委外費用就要將近2億？政府可曾想過平台的進退場規劃？」

▲▼高虹安、賴香伶舉行記者會，質疑防疫和疫苗政策。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲▼高虹安、賴香伶舉行記者會，質疑防疫和疫苗政策。（圖／台灣民眾黨團提供）

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