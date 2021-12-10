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狂酸蔡英文「世界退好友」　邱臣遠：外交不能只靠抗中保台

▲▼台灣民眾黨立委邱臣遠。（圖／翻攝自民眾黨立院黨團直播）

▲台灣民眾黨立委邱臣遠。（圖／翻攝自民眾黨立院黨團直播）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，這已是蔡政府任內第8個斷交國，目前友邦的數量只剩14國。對此，台灣民眾黨立委邱臣遠10月痛批，蔡政府現在變成「世界退好友」，國際關係不能只靠一昧抗中保台；前駐史瓦濟蘭大使趙麟則說，蔡政府的外交政策「火中取栗」，尼國與我斷交更是打臉美國，直言台灣要有自知之明，其他民主國家是關心台海安全，不是愛台灣。

邱臣遠今天上午表示，對於尼加拉瓜決定與我國斷交感到遺憾，同時批評，蔡政府執政5年至今，已經斷了8個邦交國，總統蔡英文今年國慶文告提出「民主大聯盟，世界加好友」，現在卻變成「世界退好友」，國際關係不能一昧抗中保台，外交部到底有沒有掌握到地方政治情勢和脈動？

邱臣遠也提出兩點呼籲指，第一，美中台關係是台灣外交關係重中之重，會與既有邦交國關係連動，並指有很多台商身處中南美洲，這種外交變化將衝擊當地台商朋友，因此，雖然外交部果斷宣布撤出外館機構和技術團，還是要以保護當地台僑的權益為最高前提，降低對當地台灣人的衝擊；第二，民進黨政府現在把公投上綱到政黨對決，外交部長吳釗燮與其把萊豬議題上綱到抗中保台、兩岸關係，不如多花一點心思在外交本業上。

趙麟表示，中華民國的外交是蠻苦命的任務，而台灣想要打破目前的外交困境，必須建立「新觀念」，要有「避險的觀念、槓桿的作法」，必須懂得趨吉避凶，並用最小的資源來獲得最大的利益，不過，很遺憾的是，蔡政府在外交上的作法是背道而馳，「從一個外交老兵的立場上來看，是覺得很痛心的。」

趙麟談及，蔡政府的外交政策不但沒有趨吉避凶，反而採取「火中取栗」的冒險作法，以全國人民福祉為代價；儘管蔡政府不斷宣傳台美關係史上最好，但也有很多美國政府官員呼籲，兩岸關係必須做微調，例如讓兩岸之間恢復某種程度的對話，可是卻不見蔡政府這麼做。

趙麟說，這次尼國與台灣斷交顯然是因為中國大陸的關係，因此呼籲民眾必須知道，現在中國大陸對台的作法是全面性、階段性的，中國大陸利用宏都拉斯剛舉行完總統大選「聲東擊西」，尼加拉瓜突然宣布斷交，且說明文字完全呼應北京，「是對美方（美國）的打臉」，也顯示未來要靠美國維繫我邦誼，是癡人說夢，未來14個邦交國都必須嚴加戒備，不能忽略。

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