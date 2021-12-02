蘇貞昌讓失聯移工安心打疫苗　賴香伶：漏掉3萬逾期居留外國人

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌2日要求相關部會建立失聯移工防護網，讓失聯移工安心打疫苗，並指示研議夜間施打、開放百貨賣場「隨到隨打」。對此，台灣民眾黨立委賴香伶表示，這次施打方案並沒有包括非移工身分的逾期居留外國人，全台約有3萬人，呼籲應該納入避免少數族群成為防疫破口。

賴香伶表示，自5月疫情爆發後，由於許多移工、特別是失聯移工，他們許多人雖在家庭肩負照顧長者、失能者的責任，頻繁的與長者接觸，卻未能列入施打疫苗的順序中，她自6月起就不斷呼籲行政院、衛福部推動失聯移工施打方案，推動了半年，蘇揆今天終於宣布推動失聯移工施打疫苗方案，呼籲行政院應該擴及逾期居留外國人施打疫苗，兩者總數約8萬人，如此形成台灣社會的群體免疫保護力。

賴香伶說，歷經半年的努力、她多次質詢蘇揆、衛福部長陳時中，如今終於獲得行政院的具體回應，目前國內還有900多萬劑的COVID-19疫苗存貨，效期有限下，蘇貞昌今天宣布推動失聯移工疫苗施打方案，可增強台灣的群體免疫保護力，感謝諸多政府公務同仁、宗教團體等人員的規劃與協助。

賴香伶指出，經她向內政部移民署詢問，發現這次失聯移工疫苗施打方案，並沒有包括非移工身分的逾期居留外國人，我國失聯移工約5萬人，其餘逾期居留外國人約3萬人，呼籲內政部、衛福部、法務部應該考慮台灣整體防疫需求，透過宗教團體、NGO推動促使逾期居留的外國人也能施打疫苗，避免少數族群成為防疫破口，這樣才能確保台灣社會整體防疫安全，對台灣社會的群體免疫才有正面幫助。