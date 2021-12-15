快訊／大陸出現第三例Omicron！　曾與廣州染疫男密切接觸

▲大陸疫情仍在擴散。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南今（15）日再新增一例Omicron確診，為14日廣州染疫者的密切接觸者，截至目前大陸已有3例Omicron確診個案。

據河南衛輝市疫情防控指揮部通報，14日接到上海市疾病預防控制中心協查函，衛輝市段某某為廣東省境外輸入Omicron陽性病例的密切接觸者，最終被確診為陽性病例。

官方隨後公佈段姓患者11月27日至12月15日的活動軌跡：

經核查，段某某由加拿大乘AC025航班58H（與確診病例同航班），於11月27日6時40分入境上海。

11月27日至12月11日，在上海市集中隔離14天，隔離期間進行4次核酸檢測，結果均為陰性，12月11日解除集中隔離。

12月11日12：36—17：42，乘G1928次髙鐵4車廂06C由上海虹橋站至鄭州東站，17:59—18:19轉乘G6694次高鐵15車廂03D由鄭州東站至新鄉東站。到達新鄉東站後，其家人將私家車開至新鄉東站，由段某某自行駕車返回家中進行居家隔離，與家人接觸時均佩戴口罩。

12月11日20時左右返回安都鄉家中，未外出。12月12日14時30分，親戚劉某在大門口為其送生活物品，兩人未見面；16時左右，在門口與鄰居段某有過短暫交談，兩人距離3公尺。其餘時間，未接觸過其他人。12月13日至15日期間，未外出，未接觸其他人。

衛輝市最後呼籲以上時間段內有與密接人員有共同活動軌跡的人員，第一時間向所在村（小區物業）、工作單位或所住酒店報備，配合屬地落實防控措施及核酸檢測；如有發熱、咳嗽等症狀，請撥打120轉運到發熱門診就診；如隱瞞不報，一旦造成疫情傳播將依法追究相關人員責任。