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新冠肆虐第2年　全球疫苗進度回顧！魔王變異Delta、Omicron襲擊

▲▼日本東京都新冠疫情反彈，知事研擬籲請中央政府發佈緊急事態宣言。（圖／達志影像）

▲各國2021年積極推動疫苗接種，但也多次遭遇新變異株的襲擊。（圖／達志影像）

記者王佩翊／整理報導

全球爆發新冠疫情近2年，全球已有超過2.6億例確診，529萬人死亡，人們從一開始的慌張無措、封鎖國境，到現在陸續研發疫苗，各國政府積極推動疫苗接種率，而民眾也開陸續習慣「防疫新生活」。2021年不但正式開打疫苗，也有多個令人印象深刻的新冠病毒變異株來襲，《ETtoday新聞雲》替您回顧了2021年的年度疫情大事，其中包含各國疫苗接種進度與Delta、Omicron的出現。

▲▼疫苗,輝瑞。（圖／路透）

▲各國2021年起正式大規模推動疫苗接種。（圖／路透）

各國大規模開打新冠疫苗

英國在2020年底搶先成為全球首個核准輝瑞疫苗的國家，同時啟動大規模接種計畫。當時90歲的基南（Margaret Keenan）也成為世界上第一個在臨床試驗外接種輝瑞／BNT疫苗的民眾。而自英國成為第一個實施大規模疫苗接種的國家至今，全世界已經有219個國家與地區推動疫苗接種，總施打劑數超過83.5億劑，全球也有超過55%的人口至少接種了首劑疫苗。

▲新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前台灣的首劑疫苗覆蓋率已經超過78.55%。（圖／達志影像／美聯社）

台灣則是在3月22日開放第一線醫護人員接種疫苗，此後則是在5月大規模開放65歲以上長者接種首批疫苗，6月正式投入全國大規模施打，第一劑疫苗的覆蓋率更是在9月22日超過50%。截止目前為止全國首劑疫苗覆蓋率已經超過78.55%，第二劑覆蓋率也超過63%。

另一方面，儘管全球各國使用的疫苗已經有18款，但其中只有輝瑞／BNT、莫德納以及嬌生獲得美國食品與藥物管理局（FDA）授權，而獲得世界衛生組織緊急使用許可的則有輝瑞／BNT、AZ、嬌生、莫德納、國藥、科興等6款。

根據世界衛生組織的數據，低收入國家中只有7.5%的民眾接種了第一劑的疫苗，然而在高收入國家中，有63.9%的人口至少接種過首劑疫苗。其中在歐盟與美國，至少有70%的人口接種過一劑以上的疫苗。此外，除了富國掌控疫苗資源導致開發中國家無疫苗可打外，「疫苗猶豫」也是另一個導致這些地區疫苗覆蓋率低下的原因。而科學家也曾證實，病毒會在疫苗覆蓋率低且傳播率高的地區發生變異。

▲▼印度疫情、印度醫院、住院。（圖／路透）

▲Delta變異的出現，使得全球疫情再度升溫。（圖／路透）

Delta變異株

新冠病毒Delta變異株（B.1.617.2）首次在印度被發現，隨後導致該國第二波疫情大爆發，不但使得醫療資源不堪負荷，病人無氧氣可吸，只能等死，就連火葬場都因為病歿數暴增，必須加開火化時段，並直接在野外架起了焚燒架燒屍體，宛如人間煉獄。

來自印度國家疾病控制中心、基因與綜合生物研究所（CSIR-IGIB）、新冠肺炎科學顧問團隊（INSACOG）等機構的科學家組成團隊，採集10427名成人樣本進行研究，發現印度變種病毒展現出高傳播性，估計其傳播率較Alpha變種高出50％，病毒載量似乎也較高。

▲▼印度疫情、新冠肺炎、火葬場、屍體、遺體。（圖／路透）

▲▼印度第二波疫情爆發，單日確診與病歿數暴增，連火葬場都無法消化不斷增加的病患屍體。（圖／路透）

▲▼印度疫情、新冠肺炎、火葬場、屍體、遺體。（圖／路透）

▲▼ 印度疫情／燒屍場濃煙密布。（圖／路透）

▲▼印度疫情,火葬場,新冠肺炎死亡患者。（圖／路透）

科學家說明，Delta能夠導致「疫情急速升溫」，更重要的是可能造成更多「突破性感染」，即接種疫苗後仍確診的案例，全球需要強而有力的公衛措施來遏制其傳播。事實也證明，Delta幾乎席捲全球，高度傳染性瞬間導致各國疫情再度升溫。美國布朗大學公衛學院院長賈哈（Ashish Jha）當時更直言，Delta變種是當時所見最具傳染性的變異毒株。

世界衛生組織也在4月正式將Delta變種列為「須留意變異株」（VOI），5月升級至「高關注變異株」（VOC），6月稱其將成為全球主要的變種病毒株。

在2021年初，大多數專家都稱，只要疫苗覆蓋率來到60%以上，就能逐漸達成牛群免疫（群體免疫），讓民眾恢復正常生活。然而隨著Delta變種的出現，有專家直言，由於Delta病毒的傳播力，比其他變種病毒更強，也讓疫苗的效果稍微減弱，因此應該要有80％至90％的人完成接種，整體防疫措施才能穩定。

▲▼南非,新冠,Omicron,醫院,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非出現魔王變種Omicron，各國不敢大意，紛紛閃電宣布鎖國。（圖／達志影像／美聯社）

Omicron變異株

Omicron新型變異株（B.1.1.529）11月在南非豪登省首次被發現，衛生專家對其變異體的傳播性感到擔憂，因為它具有不尋常的突變群。世界衛生組織（WHO）11月緊急召集會議，顧問小組建議把B.1.1.529列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC），同時也將該變異株命名為「Omicron」。而各國更是迅速實施鎖國政策，同時禁止來自非洲南部部分國家的旅客入境。

Omicron因攜帶大量突變而備受關注，可能導致免疫逃脫，因此外界也不敢大意。對此，輝瑞與BioNTech表示，將持續蒐集Omicron的實驗檢測數據，以確定現有疫苗是否對其有足夠效力，一旦發現Omicron是逃逸變異株，且可能在全球傳播，會立即重新調整疫苗，最快6週內可完成研發，並在100天內正式量產。

▲▼ 沙烏地阿拉伯疫情／一名女子等待接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲各疫苗大廠強調，將會努力研發能夠對抗新變種的疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

莫德納公司則是一份聲明中強調，加強劑是目前唯一可以增強對病毒免疫力的方法。該公司也正在努力研發適合Omicron的新加強劑，同時也在測試增加現有加強劑的劑量是否能提高有效性。

嬌生則稱，該公司正在密切監測新變種病毒，並測試疫苗對於新變異株的有效性。英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠則提到，該藥廠與牛津大學合作研發的疫苗平台能夠對新變種病毒做出迅速反應，同時也在發現Omicron的波札那（Botswana）與史瓦帝尼（Eswatini）進行研究。

專家表示，Omicron的刺突蛋白上有30多種突變，超過Delta病毒的2倍，而刺突蛋白是病毒入侵人體細胞的關鍵鑰匙。讓人不禁擔心，曾染疫或疫苗產生的抗體無法達到抵禦效果。科學家根據已知的突變特性預測，這種病毒可能使對已知變異株具免疫力者更容易重複感染。

不僅如此，數據顯示Omicron在已接種疫苗的族群中引發突破性感染，不過症狀較輕，就像感冒一樣，卻也引發專家擔憂，民眾可能因沒有出現咳嗽、發燒、喪失嗅覺或味覺等3種新冠肺炎典型症狀，便不接受篩檢，將使追蹤疫情更加困難。若病毒持續擴散，恐怕導致住院及死亡數飆升。

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