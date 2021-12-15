陸新增50例本土「現有確診1460例」　寧波推2200元鼓勵就地過年

▲浙江疫情仍在擴散。（圖／CFP）
記者蔡儀潔／綜合報導
大陸新冠肺炎疫情一波未平一波又起，14日新增67例確診，本土個案50例，其中浙江以45例確診佔比最多。對於爆發的疫情，浙江寧波鼓勵外地員工就地過年，符合要求的最高補貼500元（人民幣，下同，約新台幣2190元）。
據大陸國家衛健委消息，14日0—24時新增確診病例67例，其中境外輸入病例17例（陝西4例，上海3例，雲南3例，廣東2例，廣西2例，吉林1例，浙江1例，山東1例）；本土病例50例（浙江45例，其中紹興市39例、寧波市6例；內蒙古3例，均在呼倫貝爾市；廣東2例，均在東莞市）；無新增死亡病例。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者24例，其中境外輸入22例，本土2例（均在廣東東莞市）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察17例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者452例（境外輸入404例）。
截至14日24時，大陸現有確診病例1460例（其中重症病例17例），累計治癒出院病例93827例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例99923例，現有疑似病例1例。
▲浙江杭州開展核酸檢測。（圖／CFP）
浙江省作為疫情重災區之一，14日新增45例確診，紹興市截至14晚間8時累計發現確診病例171例，無症狀感染者1例。
浙江的疫情令長三角不少企業停工停產，對供應鏈造成衝擊。寧波市14日晚推出《關於支持企業節日留工優工促生產的通知》，鼓勵和支持企業春節期間留工優工促生產。
內容顯示，對春節期間不停工、不停產的重點項目、重點工程、重點企業一線員工開展走訪慰問；鼓勵企業和行業協會為春節期間堅守崗位的外地員工發放一定數量的住宿餐飲折扣券、電影景點免費券等，關心關愛留在寧波的員工。
此外，寧波市政府鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工春節期間堅守崗位積極性，補貼標準為每人每天100元，每人最高不超過500元。
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