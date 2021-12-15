陸新增50例本土「現有確診1460例」　寧波推2200元鼓勵就地過年

全球爆發新冠疫情近2年，全球已有超過2.6億例確診，529萬人死亡，人們從一開始的慌張無措、封鎖國境，到現在陸續研發疫苗，各國政府積極推動疫苗接種率，而民眾也開陸續習慣「防疫新生活」。2021年不但正式開打疫苗，也有多個令人印象深刻的新冠病毒變異株來襲，《ETtoday新聞雲》替您回顧了2021年的年度疫情大事，其中包含各國疫苗接種進度與Delta、Omicron的出現。