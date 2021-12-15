英國Omicron沒有流感化！專家提2指標　第3劑選這廠牌效益達90%

▲專家指出，無論新冠疫苗前兩劑組合為AZ或BNT，第三劑選擇BNT的效益最高可到90%。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

全球目前已累計77國正式通報出現Omicron病例，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於14日表示，此最新變異株可能已出現在大多數國家，並且正以前所未有的速度傳播中。對於Omicron出現較多是輕症案例，是否有流感化的可能，專家以英國為例，舉出證據認為，「目前沒有看到這樣的走向。」

因應新變種病毒Omicron，各國除了嚴管邊境，疫苗方面也緊急加打第三劑。不過，目前對Omicron的資訊，仍未有完整研究。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今（15）在「新冠肺炎防疫科學線上直播」提到，以英國為例，入侵的Omicron「並沒有流感化」。他指出，從免疫逃脫可能性較低，且第三劑疫苗推估效益仍高的狀況下，判斷英國的Omicron尚未有流感化的證據。

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但病毒是動態的，陳秀熙認為，未來也有可能會受到流感化的類別侵襲，將面臨免疫逃脫可能性變高，疫苗效益變低的悲觀情境。

英國監測發現，第三劑疫苗目前是可達到50%以上的效益。台大公衛學者任小萱指出，當AZ+AZ的組合，在第二劑施打後會隨著症狀感染效益下降，此時，若第三劑選擇施打BNT，效益可達到90%，就連對抗Omicron也到70%。另外，假設是三劑都選擇BNT，對於Omicron的症狀感染效益可到76%。

任小萱總結，疫苗的效益的確會隨時間會下降，又以Omicron的影響程度較Delta大，但打第三劑可大幅提升效益，即便效果沒有Delta好，一樣可以有效保護。