柯文哲爆1例新案「解隔後驗出確診」　Ct值偏低！北市研擬加測抗體

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣11日境外移入中有3起感染Omicron變種病毒，且14日起執行「7＋7」檢疫政策，使台北市副市長黃珊珊擔心，會有突破性感染，「不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大代價。」黃珊珊14日下午補充，最近有一例尚未公佈的確診案，從境外回來之後仍然確診，Ct值偏低。

黃珊珊13日在臉書發文提及，今天開始入境者可選用「10＋4（在防疫旅館檢疫10天、在家檢疫4天）」與「7＋7（在防疫旅館檢疫7天、在家檢疫7天）」專案，但這都是在Omicron肆虐前做的決策，等到Omicron發燒後也改不回來了，「不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！天佑台灣！」

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊14日下午赴台北市議會，被問到13日該篇文章，黃珊珊補充，最近有一例中央還沒公佈的確診案，從境外回來之後，還是有確診陽性的狀況，「我們做好了最壞的打算，但也有最好的準備。」

黃珊珊認為，宣布「7＋7」政策時還沒有Omicron變種病毒，但Omicron變種病毒出來後，這項政策已經沒辦法再挽回，因為房間已經訂完了，所以只能告訴自己，要做更好的準備，包括「7＋7」返台的人在上飛機前48小時，可否告知市府「家人有無打過疫苗」？

黃珊珊提及，這部分會查核的更扎實，萬一有任何疏漏，都可能產生破口，民眾返家前必須家人打滿2劑疫苗；但如果有民眾謊報的話，會擔心成為破口，所以這次要更小心、謹慎。

柯文哲表示，最近在研究除了做PCR之外，要不要加測抗體？在民眾居家檢疫結束前是否加測抗體，如果有抗體是否比較安全？而如果打過疫苗後卻沒有抗體，那要有不一樣的處理方式，這件事目前還在研究、討論。

關於柯文哲、黃珊珊所稱的尚未公佈確診案，據了解，是一名境外回來的民眾返台後，儘管已經做了14天居家檢疫，但檢疫期滿、解除隔離之後，仍然被驗出確診，而且Ct值偏低。