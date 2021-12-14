侯友宜千字文被圍剿　柯文哲：民主國家有「不表態的自由」





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

針對四大公投，新北市長侯友宜13日於臉書發表千字文闡述看法，卻引發黨內抨擊，仍未正面表態支持四大公投。台北市長柯文哲14日表示，民主社會國家有表態與不表態的自由，不能夠強迫對方一定要表態，「這也是怪怪的。」

柯文哲14日下午赴台北市議會，被問到侯友宜13日於臉書發表公投千字文，結果反被黨內圍剿，柯文哲認為，「對我來講，公投重點不是投票，重點是討論的過程。」就像他個人對核四是想著「算了！認賠殺出，不要再蓋了。」可是不蓋之後要怎麼解決？

柯文哲提及，假設現在核電場發電佔12％，拿掉後要怎麼接上去？這有一堆問題要解決，「所以我每次都說政治核心是執行力。」自己一直對公投工作狀況不是很滿意，因為雙方都在動員、訴諸意識形態，但問題是同意、不同意後要怎麼處理？這得講清楚。

柯文哲表示，公投本來就是理性辯論、討論，到底面對這些問題要如何解決，這需要討論，但最後全剩圈圈叉叉，「哇⋯我覺得這不是很好的方法啦！」

針對侯友宜被國民黨圍剿，柯文哲僅說，「好啦！不要講、不要講，我現在已經學會，不要隨便講出心裡面的話。」

至於是否支持侯友宜？柯文哲回應，在民主社會國家中有表態的自由，更重要的是，也有「不表態的自由」，「不能說他（侯友宜）不表態，卻強迫一定要表態，這也是怪怪的。」

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