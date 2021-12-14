　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜千字文被圍剿　柯文哲：民主國家有「不表態的自由」

▲▼台北市長柯文哲14日下午受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

針對四大公投，新北市長侯友宜13日於臉書發表千字文闡述看法，卻引發黨內抨擊，仍未正面表態支持四大公投。台北市長柯文哲14日表示，民主社會國家有表態與不表態的自由，不能夠強迫對方一定要表態，「這也是怪怪的。」

柯文哲14日下午赴台北市議會，被問到侯友宜13日於臉書發表公投千字文，結果反被黨內圍剿，柯文哲認為，「對我來講，公投重點不是投票，重點是討論的過程。」就像他個人對核四是想著「算了！認賠殺出，不要再蓋了。」可是不蓋之後要怎麼解決？

柯文哲提及，假設現在核電場發電佔12％，拿掉後要怎麼接上去？這有一堆問題要解決，「所以我每次都說政治核心是執行力。」自己一直對公投工作狀況不是很滿意，因為雙方都在動員、訴諸意識形態，但問題是同意、不同意後要怎麼處理？這得講清楚。

柯文哲表示，公投本來就是理性辯論、討論，到底面對這些問題要如何解決，這需要討論，但最後全剩圈圈叉叉，「哇⋯我覺得這不是很好的方法啦！」

針對侯友宜被國民黨圍剿，柯文哲僅說，「好啦！不要講、不要講，我現在已經學會，不要隨便講出心裡面的話。」

至於是否支持侯友宜？柯文哲回應，在民主社會國家中有表態的自由，更重要的是，也有「不表態的自由」，「不能說他（侯友宜）不表態，卻強迫一定要表態，這也是怪怪的。」

其他人也看了這些新聞...

► 侯友宜表態「公投不是圈叉題」　鬥來鬥去人民厭煩了
► 朱立倫回應侯友宜公投千字文　「在野黨有在野黨的天職」
► 陳玉珍4字成語評侯友宜千字文　無奈嘆「臨表涕泣、不知所云！

相關新聞...

► 侯友宜遭圍剿嘆「只想努力做事」　他：你的歲月靜好是有人負重前行
► 「侯友宜連提醒市民投票都不願意」　黃士修：難道已經跟綠營談好條件？
► 藍綠都圍剿！看嘸侯友宜千字文　網罵翻：俗辣、不表態就是鄉愿！
  

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
董至成認了做整形手術！　「只動1部位」五官大變回春
快訊／爆激烈槍戰「台籍藥頭遭擊斃」　柬埔寨肅毒局攻堅製毒廠
北市爆「Ct值12個案」解隔返家才確診　匡列4家人採檢結果曝
快訊／理科先生發聲！曝決定離婚關鍵　首談前妻：她有遠大夢想
正妹飛行員到台灣了　抵松山機場喝珍奶
抽中現賺24萬！瑞鼎將開放申購　暫定價曝光
北市爆有「新案未公布」！　指揮中心回應了
20歲男亂刀殺阿嬤！偷11萬去色情按摩　「令人髮指」求重刑
柯文哲爆1例「中央尚未公布」　解隔後確診！Ct值偏低

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

要發了！默克砸170億投資高雄　 陳其邁：打造全球最強半導體聚落

侯友宜臉書千字文談公投　鄭文燦：侯走自己的路應尊重

柯文哲爆1例新案「解隔後驗出確診」　Ct值偏低！北市研擬加測抗體

蔡依林遭爆去林秉樞母告別式　林還發豪語「想追也追得到」

桃機第三航廈工程開工　工程會建議設首座「防疫工寮」

傳民進黨派謝震武選台北市長　柯文哲：黃珊珊比任何人都好

侯友宜千字文被圍剿　柯文哲：民主國家有「不表態的自由」

議員質疑禾馨「刻意多開瓶」　黃珊珊：須先比對預約、注射數

30類從業人員強制打2劑疫苗　北市籲中央「建立罰則」

早預期2018公投綁大選亂象　中選會開會求延辦「民進黨無人出席」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

餓壞鬣狗尾隨猛攻激烈追逐　食蟻獸拚命狂奔秒鑽土裡躲避！

要發了！默克砸170億投資高雄　 陳其邁：打造全球最強半導體聚落

侯友宜臉書千字文談公投　鄭文燦：侯走自己的路應尊重

柯文哲爆1例新案「解隔後驗出確診」　Ct值偏低！北市研擬加測抗體

蔡依林遭爆去林秉樞母告別式　林還發豪語「想追也追得到」

桃機第三航廈工程開工　工程會建議設首座「防疫工寮」

傳民進黨派謝震武選台北市長　柯文哲：黃珊珊比任何人都好

侯友宜千字文被圍剿　柯文哲：民主國家有「不表態的自由」

議員質疑禾馨「刻意多開瓶」　黃珊珊：須先比對預約、注射數

30類從業人員強制打2劑疫苗　北市籲中央「建立罰則」

早預期2018公投綁大選亂象　中選會開會求延辦「民進黨無人出席」

光洋科遭指被禁開股臨會「還照收委託書」　金管會：依法處理

「35KG巨嬰汪」排隊跟貓爭腿上寶位　零距離逼視媽無奈：太近了

老公1天只給58元家用！　她「新婚1週就受不了」崩潰喊離婚

若愛上同一女孩？　周予天、婁峻碩回答超勁爆...全場嚇傻

七、八年級生的經典回憶　前3名懷舊人氣卡通開播逾20年人氣不減

沒打疫苗死更快！「未接種者」占重症、死亡患者人數超過一半

台電爆炸事故「賠1元」遭轟　台電董座：個案方式賠償辦理

美國學生考中文「地獄級題目流出」　網傻眼：要重學中文了

快訊／柬埔寨肅毒局攻堅製毒廠爆激烈槍戰！台籍藥頭遭擊斃

董至成認了做整形手術：超前部署　「只動1部位」五官大變回春！

政治熱門新聞

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」

藍綠都圍剿！　侯友宜千字文挨批俗辣

國軍臂章有大中國思想？綠委籲改台灣黑熊

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

央視稱台青年吃胖躲兵役！國防部回擊了

館長讚侯友宜超越藍綠：打臉國民黨

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

Ct值偏低！柯文哲爆1例新案：解隔後確診

快訊／四大公投1982萬人有投票權　通過門檻495萬票

蔡依林去林秉樞母告別式？　林還發下這豪語

陳玉珍4字成語評侯友宜千字文　無奈嘆「臨表涕泣、不知所云！」

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

特斯拉全球供應商董座表態：「絕對不同意」反萊豬公投！

更多熱門

相關新聞

禾馨被質疑多開瓶　黃珊珊這樣說

禾馨被質疑多開瓶　黃珊珊這樣說

林秉樞被爆在7月15日於禾馨診所接種莫德納，疑似為特權疫苗；衛福部長陳時中14日表示，林秉樞打第一劑疫苗時應是用殘劑接種，第二劑研判以出國名義施打。針對台北市衛生局調查結果，台北市副市長黃珊珊說，要先給診所陳述意見機會，等到陳述意見調查完畢後會依法處理。

侯友宜的黨內風暴

侯友宜的黨內風暴

陳時中「跌落神壇4關鍵」！　鄉民超認同：被自己打爆

陳時中「跌落神壇4關鍵」！　鄉民超認同：被自己打爆

30類人員強制打疫苗　北市籲建立罰則

30類人員強制打疫苗　北市籲建立罰則

朱立倫、侯友宜同台　朱兩度握手、輕拍侯肩膀稱「互動很良好」

朱立倫、侯友宜同台　朱兩度握手、輕拍侯肩膀稱「互動很良好」

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲侯友宜四大公投1218公投

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

賴薇如反擊了「我都喝紅茶」！

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面