衰替前首相擦屁股！安倍8千萬片口罩囤倉庫　岸田尬回：的確該反省

▲安倍晉三的布口罩曾多次遭到炮轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本前首相安倍晉三在任期間遇到新冠疫情爆發，但防疫政策卻慢半拍，招致惡評，儘管最後亡羊補牢大量訂製布口罩發放給每戶民眾，但卻因品質、尺寸以及數量等問題被砲轟。如今更被發現有高達8300萬片的布口罩還囤積在倉庫中發不出去，首相岸田文雄14日接受答詢時則坦承，此事的確有需要檢討及反省之處。

根據《朝日新聞》報導，日本疫情爆發後，安倍政府考量到市面上口罩大量缺貨，因此宣布將製作布口罩，發放給每個家庭。當時一共製作了2.9億片布口罩，但會計檢察院調查後卻發現，截至今年3月，竟還有多達8272萬片口罩堆放在倉庫內，並未發放出去。

▲前首相安倍晉三與麻生太郎。（圖／路透）

《每日新聞》報導，截至3月為止，布口罩的保管費用高達6億日幣（約新台幣1.4億元）。首相岸田文雄14日上午在眾議院預算委員會答詢時表示，當時日本口罩嚴重缺貨，導致社會恐慌，不安的氛圍持續擴大，為了讓民眾安心，才會採取緊急措施製作口罩。不過對於庫存問題，他也坦承，的確有應該檢討並反省的地方。

至於剩餘的8千多萬片口罩應該何去何從，岸田則表示，會先尋找可以有效活用口罩的管道，之後才會考慮是否報廢。

事實上，「安倍口罩」推出後就飽受批評，不但每戶只發2片，尺寸還太小不足以讓成年人使用，且防疫效果也備受質疑。此外，還有上萬片布口罩發放後出現瑕疵，當局一度重新進行品檢後，才重新發送。