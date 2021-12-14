醫院「忘通報保健所」她確診！日女染疫後無人關心　8天後陳屍家中

▲日本一名確診女性因為醫院的疏失，錯失黃金治療時機。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名50多歲女性8月確診新冠肺炎，由於症狀較輕微，因此暫時被安排回家療養，然而院方卻忘記將她通報給當地保健所，導致她在家中休養時，沒有專業人士每天致電詢問健康狀況並掌握相關數據。該名女性8天後在家中猝逝，當初判定該名女性確診的武藏村山醫院則是在14日正式針對此事召開記者會謝罪。

根據《日本放送協會》報導，死亡的50多歲女性8月6日因身體不適前往武藏村山市的武藏村山醫院就診，並確診新冠肺炎。然而根據規定，不過病患是否入院，院方都應該將確診案例通報給當地保健所，以利後續管理。保健所則會在隔離期內，每天打電話給確診者詢問身體狀況以及病況發展。

武藏村山醫院讓該名女性返家療養後，卻忘記將該案例通報給保健所，以至於該名女性在家中休養期間，完全沒有任何保健所人員致電關心她的身體狀況，結果該名女性最終在8月14日於自家病逝。

▲事發當時，日本正值疫情爆發時期，因此醫院人力十分吃緊。（圖／路透）



武藏村山醫院14日召開記者會，院長鹿取正道也公開謝罪。他表示，醫院當時會透過傳真將每日確診個案的資料傳給保健所，但是當時負責該業務的護理師之間資訊傳達有誤，導致缺少了當事人的資料。他也提到，「如果能定時掌握病患的健康情況，說不定就能盡快發現到她血氧濃度在下降，並安排住院等早期對應。」

事實上，當時正好是日本疫情嚴重爆發的時期，第一線醫護人手十分不足，醫療資源也極為緊迫。但院方仍強調，將會充分反省，並防止類似事件再度發生，今後將採用全國通用的系統「HER-SYS」，同時也會新增人力進行重複確認。