雲林郵局行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢　i郵購今開賣

▲每年消費者敲碗期待的黃金薯再度於i郵購網站開賣，水林的大溝產黃金薯有別於市面上的番薯品種，果肉金黃甜而不膩，鬆綿又不乾柴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在今年乾旱與大雨輪番的影響下，水林番薯的產季延遲了將近一個月，也因此造成農民損失，雲林郵局暨台灣郵政協會為協助在地小農，特別於今（14）日舉辦黃金薯開賣推廣活動，現場除提供民眾試吃農民親手烤好的新鮮黃金薯外，亦派請專員協助民眾體驗中華郵政公司建立的「ｉ郵購」線上平台。

每年消費者敲碗期待的黃金薯再度於i郵購網站開賣，水林的大溝產黃金薯有別於市面上的番薯品種，果肉金黃甜而不膩，鬆綿又不乾柴，仔細品嘗還會有股微微的鹹味，好吃的秘訣除了仰賴水林地區得天獨厚的地理條件外，農民們的用心栽培更是關鍵。

▲雲林郵局暨台灣郵政協會為協助在地小農，特別於今日舉辦黃金薯開賣推廣活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林郵局局長李英傑表示，雲林郵局偕同台灣郵政協會推廣當地特色農產已行之有年，透過ｉ郵購平台每年皆會幫助產地農民售出6萬到8萬斤不等的黃金薯，且每售出一箱水林大溝黃金薯皆會捐出10元給在地的弱勢團體，藉由中華郵政公司的各項資源讓農產行銷與關懷弱勢齊頭並進，將這份溫暖跟甜味傳遞給更多人，讓大家一起度過一個充滿溫暖的冬天。

▲水林的大溝產黃金薯有別於市面上的番薯品種，好吃的秘訣除了仰賴水林地區得天獨厚的地理條件外，農民們的用心栽培更是關鍵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林郵局說明，今年水林大溝黃金薯於12月14日於ｉ郵購線上平台開賣，開賣當天提供限量600箱的優惠，本島地區原價每箱320元，限量特惠每箱270元；外島地區原價每箱375元，限量特惠每箱325元。

雲林郵局提到，為實現收寄、配送、付款全程無接觸服務，本次新增「i郵箱貨到付款」，活動期間使用i郵箱貨到付款訂購黃金薯的前1500名用戶另回饋50元紅利金。欲購從速售完為止！首批黃金薯將於12月20日後陸續出貨。

▲在今年乾旱與大雨輪番的影響下，水林番薯的產季延遲了將近一個月，也因此造成農民損失。（圖／記者蔡佩旻攝）

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