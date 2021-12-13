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3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

▲雲林縣政府為推廣糖業文化資產，與台灣公益CEO協會合作推出「追五分車甜蜜蜜遊程」，邀請全國民眾一起來追五分車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府為推廣糖業文化資產，與台灣公益CEO協會合作推出「追五分車甜蜜蜜遊程」，邀請全國民眾一起來追五分車。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

位雲林縣虎尾糖廠是全國唯一仍以五分車載運甘蔗之處，每年十二月到隔年三月是虎尾糖業鐵道載著整車甘蔗的小火車駛進市區，進到糖廠，雲林縣的天空漫開來甜蜜蜜的味道。雲林縣政府為推廣糖業文化資產，與台灣公益CEO協會合作推出「追五分車甜蜜蜜遊程」，邀請全國民眾一起來追五分車。

雲林縣長張麗善表示，虎尾是因糖業造鎮而形成的現代化城市，台灣糖廠製糖期間越來越短，僅僅三個月的製糖時間。三鐵同框設計發想以「三鐵共構」為出發點，創造地景公共藝術的方式，為地方創造一座可供遊客合影高鐵、糖鐵、鐵馬的藝術裝置，藉此提高地方能見度，以台灣最快與最慢的交通工具來見證台灣過去到現在的發展。

文化觀光處長陳璧君指出，季節限定兩天一夜的「天天追五分車，日日甜蜜蜜」遊程，將經由深度導覽解說，認識這個經歷日治及國民政府時代，因糖業而興衰的城鎮，探訪古蹟與歷史建築，聽著雲林在清領、日治時期的故事。帶著大家追五分車，幻想偷抽甘蔗的痛快，追火車的工具則是鐵馬，從虎尾市區出發向前在有剪紙藝術的北勢社區附近，高鐵與糖鐵的交會處，留下百年前與百年後三鐵同框的影像，一個在天、一個在地的那種震撼感。

陳璧君提到，另外，明年是鐵道觀光旅遊年，雲林縣有林內、石榴、斗六、斗南及石龜五個火車站及全台唯一的虎尾糖廠五分車與虎尾高鐵，想要細細品味雲林之美，又不想被不熟的路況、壅塞的車陣所困擾的遊客，可以安排一趟鐵道之旅，感受另一種鐵道迷人風采，沿途的景色、田園、鄉鎮值得用心玩賞，雲林縣政府也規劃鐵道秘境美食行程，提供民眾一日遊及二日遊的火車之旅，體驗不同主題的鐵道旅遊行程。
    
文化觀光處說明，有興趣參與「天天追五分車深度文化之旅」遊程，可到台灣公益CEO協會雲林記憶cool在FB留言或是電話05-632-7282。

▲雲林縣政府為推廣糖業文化資產，與台灣公益CEO協會合作推出「追五分車甜蜜蜜遊程」，邀請全國民眾一起來追五分車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣有五個火車站及全台唯一的虎尾糖廠五分車與虎尾高鐵，想要細細品味雲林之美，可以安排一趟鐵道之旅，鐵道迷人風采、沿途的景色、田園、值得用心玩賞。（圖／記者蔡佩旻攝）

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