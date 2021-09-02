雲林女師忍痛幫2子辦頭七　家屬批肇事者：沒誠意沒禮貌

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣水林鄉上月27日發生一起嚴重車禍，林姓幼教師與三名孩子在車禍中造成長子、次子不幸死亡、林老師及三子輕、重傷，林老師現仍在住院期間，向醫院請假外出辦理頭七儀式，今（2）日前往靈堂處理善款捐贈事宜。家屬受訪氣憤表示，肇事者黃姓男子僅在案發後第三天前往靈堂一次，之後再無音訊。

▲林姓教師8月27日在雲林縣水林鄉發生一起重大車禍，造成車上的三名幼子，2死1截肢的悲劇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

上月27日上午水林鄉托一名林老師載3個兒子出門，豈料，車輛經一處產業道路與另輛自小客車發生碰撞，導致林女的車輛失控打轉、翻覆，而車內後座兩名兒子因巨大的撞擊力道被甩出車外，當場死亡，前座9歲么兒右手臂嚴重受傷截肢，林女則是臉部及頭部有撕裂傷及穿刺傷，後續孩子需做義肢，而林女顏面重建也須多次動刀持續醫療。

▲兩名孩子不幸於車禍中喪生，表叔叔攤手表示，對方肇事者前來靈堂，完全未提後續處理方式，沒誠意宜沒禮貌，令大家詫異及憤怒。 （圖／記者蔡佩旻攝）

今日是亡者頭七日，2名死者的表叔向記者表示，撞上林老師後車輪的黃姓駕駛在案發的三天才前往靈堂致意，表叔陳述當天狀況指出，黃男前往時，一聲不響直接走進靈堂，大家一時覺得疑惑，因沒看過本人並不知道他就是肇事者黃先生，還以為是社會善心人士前往關心，一問之下才說他就是對方駕駛人，但也僅僅是從嘴裡擠出「抱歉」2字，完全感受不到有任何歉意。

▲林老師與小兒子目前仍住院治療中，目前由叔叔、表叔、舅舅等家屬在靈堂協助治喪。 （圖／記者蔡佩旻攝）

表叔再說，談論過程也沒認為他有錯，一般來說，也會稍微提到後續處理事宜之類，但他完全沒講，沒誠意宜沒禮貌，令大家詫異及憤怒，所以當天孩子的舅舅也拒絕讓他上香。

▲雲林縣長張麗善今日再度前往靈堂慰問林老師。 （圖／記者蔡佩旻攝）

孩子的奶奶獲知悲傷訊息後，哀慟哭泣，家屬認為阿嬤輩份太大以及身體健康上負荷不了，不適宜長時間待在靈堂，所以仍每日送奶奶前往日照醫療中心，目前由叔叔、表叔、舅舅等家屬在靈堂協助治喪。

▲這起重大車禍造成林姓教師的兩個兒子當場拋飛車外身亡，9歲的幼子因右前臂粉碎性骨折截肢治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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