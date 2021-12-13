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雲林地層下陷面積增近5倍　積極追蹤兼顧用水及高鐵行車安全

▲雲林縣政府今日與水利署等單位召開防治會議，就防治政策討論，確保用水無虞與高鐵安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今日與水利署等單位召開防治會議，就防治政策討論，確保用水無虞與高鐵安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

90年代起全台地層下陷以彰雲較為顯著，雲林地區地層下陷防治工作持續堆動實施，雲林縣今年地層下陷面積502.7平方公里，比去年增加近400平方公里，初步推測與上半年遭遇百年大旱，地下水補注不及有關，雲林縣政府今（13）日與水利署等單位召開防治會議，就防治政策討論，確保用水無虞與高鐵安全。

今年雲林縣地層下陷面積於5月達到最大約502.7平方公里，根據水利署監測資料，9月監測資料則縮小至401.6平方公里，其中下陷比較嚴重的鄉鎮為虎尾、土庫與元長，年下陷速度分別有5至7公分，其他大埤、褒忠、崙背、水林、四湖、東勢、台西與口湖也都監測到比去年嚴重地層下陷。

▲雲林縣政府今日與水利署等單位召開防治會議，就防治政策討論，確保用水無虞與高鐵安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲水利署長賴建信（右）表示，經濟部地層下陷防治會議會積極追蹤，會兼顧雲林地區用水保障及高鐵行車安全，提升地層下陷防治成效。（圖／記者蔡佩旻攝）

水利署長賴建信指出，今年上半年遭逢百年大旱，水利署於全國設置的825口監測水井，水位都偏低，水利署啟動濁水溪北岸河槽補注、伏流水開發、人工湖補注等措施，地下水井水位回升，地層下陷面積比5月時明顯減少。賴建信表示，經濟部地層下陷防治會議會積極追蹤，會兼顧雲林地區用水保障及高鐵行車安全，提升地層下陷防治成效。

雲林縣長張麗善表示，防治地層下陷需要中央與地方通力合作，縣府積極推動高鐵沿線農田轉作，今年媒合種植88公頃高梁，減少灌溉用水使用，希望農委會能夠給予農民更多補助，提高農民轉作意願，並讓農民安心改變耕作模式，同時也檢討現行水權分配方式，更有效合理使用水資源，提高地層防治效果。

▲雲林縣政府今日與水利署等單位召開防治會議，就防治政策討論，確保用水無虞與高鐵安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣今年地層下陷面積502.7平方公里，比去年增加近400平方公里，初步推測與上半年遭遇百年大旱，地下水補注不及有關。（圖／記者蔡佩旻攝）


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