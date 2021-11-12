好康在這！逾300項農特產品今上架「i郵購」　第二件+0元

▲農糧署與中華郵政攜手打造優質農特產品聯合推薦專區，今起上架販售。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊國內農產品消費市場，也改變民眾消費型態，農委會農糧署為協助農民，與中華郵政合作在「i郵購」網路商城開設優質農特產品「聯合推薦」專區，共有30多間店家的300多項商品從今（12日）起上架販售，包括通過生產履歷或有機驗證的水稻、蔬果等優質農特產品，且今起到今年底還有「紅利五倍送、第二件+0元」等優惠，民眾不要錯過。

受到疫情影響，民眾從過去到實體店面消費方式，越來越多人改為線上，因應消費型態改變，農糧署與中華郵政舉辦「農糧署X中華郵政聯合推薦專區」記者會，由農糧署長胡忠一與中華郵政董事長吳宏謀一起出席，宣布在「i郵購」網路商城開設優質農特產品「聯合推薦」專區。

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▲農糧署與中華郵政攜手打造優質農特產品聯合推薦專區，今起上架販售。（圖／記者許敏溶攝）

胡忠一指出，疫情之前，民眾習慣到傳統市場購買農產品，但因新冠疫情影響，民眾避免前往人多的傳統市場，改採網路或線上購買，所以農糧署輔導農民調整銷售模式，與電商平台接軌，這次與中華電信合作，推出通過生產履歷或有機驗證的水稻、蔬果、雜糧、蜂蜜、花卉等優質農特產品，希望幫農民開創多元銷售管道。

吳宏謀則表示，「i郵購」主打「郵好品味」，品有「品味跟品質」兩個解釋，這次活動由農糧署推薦的優質產品，加上郵政運銷能力，希望發揮一加一大於二效果，並即時回應農民與消費者需求，可以「開心購買、安心使用」，雖然目前僅有30多間店家的300多項商品上架販售，相信未來會越來越多。

農糧署提醒民眾，「i郵購」聯合推薦專區從今起到12月31日辦理線上限時促銷活動，包括「第二件+0元」等於買一送一，「紅利五倍送」專品商區，可享有付金額5%的紅利回饋，歡迎消費者已實際行動力挺在地農民與商家。