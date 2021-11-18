▲立委劉櫂豪要求郵政公司，研擬台東農產宅配優惠配套。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪立委18日於立法院交通委員會，針對郵政i郵購業務列入績效考核及研擬有關台東農產宅配的配套，質詢郵政公司董事長吳宏謀。劉櫂豪強調i郵購的電子商務將營業主軸聚焦在扶植在地產業小農，業績不應該是受到關注的重點，要求郵政公司電子商務績效考核應考量員工權益審慎辦理，另針對台東農產宅配，要求郵政公司研擬相關優惠配套以及配合產季強化宅配服務，讓台東農民宅配方案能多1種選擇。

劉櫂豪說明，郵政公司推出i郵購其前身為郵政商城，而該業務歷年營運績效多維持持平，主要因近年調整營業主軸聚焦在扶植小農、推廣在地優質農特產品等，這是1個很好的營業概念主軸，也對郵政公司企業形象有所幫助，但近期卻傳出郵政公司將i郵購的電子商務業績列為績效考核項目，而該措施尚未實施已經造成基層員工恐慌，擔心被主管指配業績配額，劉櫂豪強調郵政公司既將i郵購營業主軸聚焦在扶植在地產業小農，營業數字不應該是主要關注的重點，要求郵政公司擬訂相關政策應審慎研議，考量基層員工心聲。吳宏謀董事長允諾會檢討相關執行方式，務必兼顧員工權益。

劉櫂豪說明，宅配已成為民眾生活上物品傳遞的重要過程之一，以台東在地農產品為例，郵政公司應與民間相關宅配業者競爭當中，推出更優惠的方案，讓產農有另外1種選擇，舉例來說，近期台東臍橙盛產季節，郵政公司會針對臍橙的產量，給予優惠的宅配價格，同時也有配套的產銷服務，讓東海岸的臍橙行銷辦得很成功。而日前中國片面宣布暫停輸入台灣釋迦，使台東鳳梨釋迦在國內的宅配市場變的更為重要，台東農產宅配的成本的比重相對其他縣市相當大，劉櫂豪要求郵政公司應比照臍橙的方案研擬有關釋迦宅配的優惠配套，以及提供產地收件的方案，讓台東農產在宅配上有多1個選擇。吳宏謀董事長表示會針對在地需求來研議及討論。